पंजाब किंग्स के पेसर अर्शदीप सिंह ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ कमाल आखिरी ओवर फेंका. उनकी सटीक गेंदबाजी से पंजाब किंग्स ने मुंबई को 13 रन से हराया. आखिरी ओवर में बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने एक बार नहीं बल्कि दो बार मिडल-स्टंप तोड़ा. सोमवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर अर्शदीप ने बेहतरीन प्रदर्शन किया.

मुंबई के सामने 215 रन का लक्ष्य था. आखिरी ओवर में उसे जीत के लिए 15 रन की दरकार थी. अर्शदीप ने तिलक वर्मा और इम्पैक्ट प्लेयर नेहाल वढेरा को लगातार गेंदों पर यॉर्कर फेंकी. और दोनों बार गेंद मिडल-स्टंप के बेस पर लगी. और दोनों बार मिडल स्टंप दो हिस्सों में टूट गया. LED लाइट वाले इस स्टंप का एक सेट करीब 30 हजार डॉलर यानी 40 लाख रुपये का आता है.

अर्शदीप की हैटट्रिक गेंद जोफ्रा आर्चर को वाइड यॉर्कर थी. उन्होंने आखिरी ओवर में सिर्फ दो रन दिए और पंजाब को जीत दिला दी. एक वक्त पर लग रहा था कि मैच पंजाब के हाथ से निकल गया है. सूर्यकुमार यादव ने 57 और कैमरन ग्रीन ने 67 रन की पारी खेलकर मुंबई को जीत की पटरी पर डाल दिया था. ऐसा लग रहा था कि मुंबई की टीम पहली बार वानखेड़े स्टेडियम पर 200 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल कर लेगी. लेकिन 18वें ओवर में गेंदबाजी पर लौटे अर्शदीप ने सूर्यकुमार यादव को आउट किया और इस ओवर में सिर्फ नौ रन दिए.

