नई दिल्ली: आजम खान ने पाकिस्तान सुपर लीग में शानदार प्रदर्शन के दम पर पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाई. 24 साल के आजम पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर मोईन खान के बेटे हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज आजम पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामबाद यूनाइटेड की टीम का हिस्सा थे. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. इसके बाद उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनैशनल के लिए टीम में शामिल किया गया. हालांकि शारजाह में हुई इस सीरीज में वह कुछ खास नहीं कर पाए.

इसके बाद आजम के खेल के साथ-साथ उनकी फिटनेस की भी आलोचना हुई. आजम का वजन ज्यादा है और उसे लेकर हमेशा वह ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं. उनका मानना है कि आजम अनफिट हैं और इसी वजह से उन पर तंज किया जाता है. लेकिन अब आजम ने उन्हें जवाब देने का फैसला किया है. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अब फिटनेस पर काम करना शुरू कर दिया है. इसका असर भई नजर आ रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि 24 साल का यह खिलाड़ी जिम में पसीना बहा रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनैशनल सीरीज की दो पारियों में विकेट के पीछे भी आजम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. उन्होंने कई अतिरिक्त रन भी दिए थे और यह पाकिस्तान को काफी भारी पड़ी थी. दो मैचों में आजम ने सिर्फ 1 ही रन बनाए.

Azam Khan has started working on the priorities of PCB - Fitness. Working day in and day out in the gym with his trainer.#Cricket | #Pakistan | #AzamKhan | #Karachi | #Gym | #Motivation | #Fitness pic.twitter.com/YgasrIIXA5

— Khel Shel (@khelshel) April 6, 2023