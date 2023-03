VIDEO: IPL से पहले धोनी का धमाकेदार अवतार आया सामने, बाइसेप्स देख हिल गए लोग

पिछले साल मई से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर महान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण यानी IPL 2023 की तैयारी में व्यस्त हैं। धोनी के नेट सेशन के वीडियो जब भी जारी होते हैं तो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय जाते हैं क्योंकि 41 वर्षीय दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज एक बार फिर चार बार के चैंपियन सीएसके की कप्तानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर धोनी समेत पूरी टीम के ट्रेनिंग सेशन का वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में धोनी चौके-छक्के उड़ाने के साथ-साथ अपनी फिटनेस को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. इस वीडियो में धोनी की बाइसेप्स देख फैंस हैरान हो रहे हैं क्योंकि कई युवा क्रिकेटरों की फिटनेस इस लेवल की नहीं हैं.

CSK ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "जब नेट उतरते हैं तो धमाका करने वाले आ जाते हैं!"

When the nets come off, the bangers come on! ?