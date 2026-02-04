add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×
  • Home
  • News
  • T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने किया भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार, गौतम गंभीर ने दिया क्या जवाब

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने किया भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार, गौतम गंभीर ने दिया क्या जवाब

IND vs PAK, T20 World Cup 2026: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारतीय टीम के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले मैच का बहिष्कार कर दिया है. इस पर जब भारतीय कप्तान गौतम गंभीर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कैसा रिएक्ट किया.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - February 4, 2026 10:27 AM IST

Gautam Gambhir on Ind vs Pak Match
भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने भारत-पाकिस्तान मैच पर क्या कहा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच को बॉयकॉट कर दिया है. दोनों टीमों के बीच तय तारीख के हिसाब से मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है. लेकिन रविवार को पाकिस्तानी सरकार ने ऐलान किया कि उनकी टीम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी. इसके बाद आईसीसी ने भी पाकिस्तान को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है. इसके साथ ही आईसीसी ने पाकिस्तान को इस फैसले के दीर्घकालिक परिणामों के बारे में सोचने को कहा है. हालांकि खबरों के अनुसार यही कहा जा रहा है कि भारतीय टीम अपने तय कार्यक्रम के अनुसार श्रीलंका जाएगी. और मैच रद्द करने के आईसीसी मैच रेफरी के फैसले का इंतजार करेगी. इस मुद्दे पर जब भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर से जब सवाल पूछा तो इन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया.

गौतम गम्भीर मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे उससे पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनसे पाकिस्तान की ओर से भारत के मैच का बायकॉट करने पर राय जाननी चाही. लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीर ने सवाल का जवाब नहीं देने का फैसला किया. भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म-अप मैच खेलना है. और इसी के लिए गंभीर मुंबई रवाना हो रहे थे.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

भारतीय कोच को पत्रकारों ने टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दीं. जिसके जवाब में गंभीर ने उन्हें शुक्रिया अदा किया. इसके बाद जब उनसे आने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ 15 फरवरी को होने वाले मैच के बहिष्कार के बारे में पूछा गया तो गंभीर ने सवाल को नजरअंदाज किया और जवाब दिए बिना वह आगे बढ़ते गए.

पाकिस्तानी सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में तो भाग लेने की इजाजत दे दी है लेकिन उसकी शर्त यही है कि वह भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा. इस फैसले के बाद क्रिकेट जगत में हलचल है. इस मैच के रद्द होने से होने वाले आर्थिक पहलुओं पर भी काफी बात की जा रही है. इससे पता चलता है कि इस वैश्विक टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के मैच की कितनी अहमियत है.

TRENDING NOW

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने कहा है कि उसे मैच के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से आधिकारिक रूप से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि आईसीसी ने बड़े ही सख्त लहजे में पाकिस्तान को समझाया है कि अगर वह ऐसी कोई गलती करता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं.

भारतीय टीम की बात करें तो उसका ध्यान अभी पूरी तरह से मैदान पर ही है. टीम इंडिया 4 फरवरी, बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म-अप मैच खेलेगी. वहीं पाकिस्तान की टीम भी आज ही आयरलैंड के खिलाफ अपना वॉर्म-अप मुकाबला खेलेगी. टूर्नामेंट की शुरुआत सात फरवरी को हो रही है. भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में डाला गया है. इन दोनो के अलावा नामीबिया, नीदरलैंड्स और यूएसए की टीमें इस ग्रुप में हैं.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

india.com Authors

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

Tags: