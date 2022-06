इंटरनेशनल क्रिकेट में गली क्रिकेट का नजारा। जी हां ये सच है। नीदरलैंड और इंग्लैंड के बीच 17 जून (शुक्रवार) को आम्सटलवेन के वीआरए क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला।

दरअसल, इंग्लैंड की पारी के 9वें ओवर में बल्लेबाज डेविड मलान ने बाएं हाथ के स्पिनर पीटर सीलार की गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया और गेंद स्टेडियम में मौजूद झाड़ियों में जा गिरी। इसके बाद शुरु हुआ गेंद को ढूंढने का सिलसिला। नीदरलैंड के खिलाड़ी, ग्राउंड स्टाफ और ब्रॉडकास्टर गेंद को खोजते नजर आए। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नजारा बेहद ही कम देखने को मिलता है कि जब झाड़ियों में गेंद खो जाए और टीम के खिलाड़ी व ग्राउंड स्टॉफ गेंद को खोजने में लग जाए।

Drama in Amstelveen as the ball ends up in the trees ? pic.twitter.com/MM7stEMHEJ

— Henry Moeran (@henrymoeranBBC) June 17, 2022