ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन ने शेफील्ड शील्ड के दौरान राष्ट्रीय टीम के साथी खिलाड़ी मार्नस लाबुशेन के विकेट को लेकर अंपायर के सामने विरोध जताया।

ब्रिसबेन में खेले जा रहे शेफील्ड शील्ड फाइनल मैच के दूसरे दिन क्वींसलैंड के बल्लेबाज लाबुशेन 284 गेंदो पर 160 रन बनाकर नाबाद हैं। पारी के दौरान लाबुशाने लियोन के ओवर में अंदर आती गेंद पर चकमा खा गए और उन्होंने गेंद को पैड से रोका।

बल्लेबाज की इस हरकत के बाद लियोन में अंपायर से एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की लेकिन फील्ड अंपायर ने इसे नकार दिया जिसके भड़के लियोन ने गुस्से में कहा, “उसके पास बैट है, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है।”

“He’s got a bat, one of the best batters in the world!”

