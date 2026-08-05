नई दिल्ली: आप इसे किस्मत ही कहेंगे. जब लग रहा हो कि बात हाथ से निकल चुकी हो और तभी एक मौका मिल जाए. ऐसा ही कुछ मंगलवार, 4 अगस्त को दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के मैच में नजर आया. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले गए मैच में नई दिल्ली टाइगर्स के कप्तान हिम्मत सिंह ने खीझकर कुछ ऐसा किया जिसने टीम के लिए मुकाबला पलट दिया और आखिर में सुपर ओवर से फैसला हुआ.

बारिश के चलते यह मैच 15-15 ओवर का कर दिया गया था. आउट दिल्ली वॉरियर्स की टीम को आखिरी गेंद पर जीत के लिए सिर्फ एक रन चाहिए था. बल्लेबाज ने गेंद को हिट किया और एक रन के लिए दौड़ पड़ा. लेकिन गेंद मिड-ऑफ पर खड़े हिम्मत सिंह के हाथ में गई. हिम्मत सिंह ने खुद नॉन-स्ट्राइकर छोर के बहुत करीब खड़े थे. वहीं बल्लेबाज भी गेंद को हिट करते ही दौड़ पड़े. उनके पास भी दूसरा कोई विकल्प नहीं था.

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हिम्मत सिंह गेंद तक पहुंचे और उसे उठाने का प्रयास किया. अगर वह गेंद को सफाई से उठाकर थ्रो करते तो वह आसानी से रन-आउट कर सकते थे. लेकिन हिम्मत गेंद को उठा नहीं सके. और इसी गुस्से में उन्होंने गेंद को किक किया. और यहीं उनकी किस्मत ने साथ दिया. जिस गेंद को उन्होंने गुस्से में किक किया था वह जाकर नॉन-स्ट्राइकर छोर के स्टंप्स से जा टकराई. इससे पहले कि प्रथम सलूजा क्रीज में पहुंच पाते गेंद ने गिल्लियां बिखेर दीं. और वह सलूजा रन-आउट हो गए. और मैच सुपर-ओवर में पहुंच गया.

यह अनोखी घटना सोशल मीडिया पर फौरन वायरल हो गई. हिम्मत और उनकी टीम को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया. हिम्मत थोड़ी देर पहले तक निराश थे और अब वह काफी खुश नजर आ रहे थे. मैच सुपर ओवर में जा चुका था.

इंटरनेट पर दिल्ली प्रीमियर लीग का यह लम्हा काफी देखा और पसंद किया जा रहा है. हालांकि यह खुशी बहुत ज्यादा देर तक नहीं रही और आउट दिल्ली वॉरियर्स ने सुपर ओवर एलिमिनेटर में मैच अपने नाम किया.

𝑭𝒆𝒆𝒕 𝑫𝒐𝒏’𝒕 𝑭𝒂𝒊𝒍 𝑴𝒆 𝑵𝒐𝒘 🎵 😉



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इससे पहले नई दिल्ली टाइगर्स ने 5 विकेट पर 156 रन बनाए थे. और बारिश के चलते आउट दिल्ली वॉरियर्स को भी 156 रन का ही टारगेट मिला था. लेकिन उसकी टीम 9 विकेट पर 155 रन ही बना सकी. सुपर ओवर में आउटर दिल्ली की टीम ने 1 विकेट पर 20 रन बनाए. और इसके जवाब में न्यू दिल्ली की टीम ने दोनों विकेट 6 रन पर खो दिए.

हिम्मत ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए डेब्यू किया था. वह मिशेल मार्श के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल हुए थे. उन्होंने 2024 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था. उन्होंने 8 पारियों में 148 के स्ट्राइक-रेट से 197 रन बनाए थे.

हिम्मत सिंह हालांकि आईपीएल में कुछ खास नहीं कर पाए हैं. उन्होंने 2025 के सीजन में सिर्फ तीन मैच खेले और साल 2026 के आईपीएल में उन्होंने 6 मैचों में 30.67 के औसत और 133.33 के स्ट्राइक-रेट से 92 रन बनाए.