मेलबर्न: बाबर आजम से पाकिस्तानी टीम के बहुत उम्मीदें होती हैं. भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 के मुकाबले में भी पाकिस्तानी टीम को अपने कप्तान से बड़ी पारी की आस थी. लेकिन भारतीय पेसर अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तानी फैंस के अरमानों पर पानी फेर दिया. अर्शदीप सिंह ने अपनी पहली ही गेंद पर पाकिस्तानी कप्तान को बाहर का रास्ता दिखाया.

बाएं हाथ के पेसर अर्शदीप ओवर द विकेट आए. गेंद टप्पा लगने के बाद सीधा निकली. बाबर आजम ने गेंद को ऑन साइड पर खेलने की कोशिश की. गेंद बल्ले को छकाती हुई पैड से टकराई. भारतीय टीम ने जोरदार अपील की. अंपायर मर्रे इरासमस ने उंगली उठा दी. पाकिस्तानी कप्तान ने मोहम्मद रिजवान से बात करने के बाद रिव्यू लेने का फैसला किया.

#ArshdeepSingh was abused trolled & what not after his dropped catch was Pakistan. His reply? Dismissing their main man Babar Azam for a golden duck #INDvPAK #BabarAzam pic.twitter.com/Ak5VtIOvbv

— Golu Yadav (@GoluYad53093231) October 23, 2022