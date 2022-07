नई गेंद से भुवनेश्वर कुमार कमाल गेंदबाज हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंगम में खेले गए टी20 इंटरनैशनल सीरीज के दूसरे मैच में उन्होंने फिर कमाल दिखाया। उन्होंने इंग्लैंड की पारी की पहली ही गेंद पर सलामी बल्लेबाज को पविलियन भेज दिया।

भुवनेश्वर कुमार ने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय को ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद फेंकी। गेंद बाहर की ओर स्विंग हुई। रॉय उस गेंद पर बल्ला अड़ाने के मोह से खुद को रोक नहीं पाए। वह बल्ला आगे तो ले गए लेकिन आधे-अधूरे मन से। गेंद पर बल्ले का मोटा किनारा लगा।

यहां तो भुवनेश्वर कुमार का धमाल था लेकिन इससे पहले और बाद में रोहित की समझदारी थी। कप्तान रोहित शर्मा स्लिप में खड़े थे। टी20 क्रिकेट में आम तौर पर स्लिप नहीं लगाई जाती। लेकिन रोहित को मालूम था कि भुवनेश्वर गेंद को स्विंग करवाते हैं। और इसी वजह से वह से उन्होंने स्लिप में फील्डर रखा। वहां वह खुद ही खड़े हो गए। रॉय के पैर नहीं हिले। और रोहित ने कोई गलती नहीं की।

Bhuvi remember the name ?

Taken Jos Buttler & Jason Roy wicket is such a gift to Team India. Bhuvneshwar Kumar what a player, Bhuvi will do miracles in T20 World Cup as well, Take A BOW to Bhuvi, The Swing King Bhuvi???

