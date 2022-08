भारत ने जिम्बाब्वे को तीन वनडे इंटरनैशनल मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में पांच विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारतीय गेंदबाजों का अच्छा प्रदर्शन जारी रहा। भारतीय बोलर्स ने जिम्बाब्वे को 161 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। भारतीय टीम को कुछ झटके लगे लेकिन आखिर उसने पांच विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम ने अपने प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया। दीपक चाहर की जगह इस मैच में शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया। शार्दुल ने निराश नहीं किया और तीन विकेट हासिल किए।

पहले वनडे में शिखर धवन और शुभमन गल की सलामी जोड़ी ने 191 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया था। भारत ने उस मैच में 10 विकेट से जीत हासिल की थी। दूसरे मैच में हालांकि टीम इंडिया ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया और कप्तान केएल राहुल ने पारी की शुरुआत करने का फैसला किया। राहुल सिर्फ 1 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए।

कोई भी भारतीय बल्लेबाज हाफ सेंचुरी नहीं बना पाया लेकिन संजू सैमसन ने नाबाद 43 रन और शुभमन गिल ने 38 रन बनाए। इन दोनों ने भारत की जीत में अहम किरदार निभाया। सैमसन ने 26वें ओवर में शानदार छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई। इस समय भारत को जीत के लिए सिर्फ एक रन चाहिए था।

