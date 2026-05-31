WATCH: 'सीनियर' पंड्या की चतुराई में फंसे बटलर, सस्ते में लौटे पविलियन

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IPL 2026 Final RCB vs GT WATCH: 'सीनियर' पंड्या की चतुराई में फंस गए जोस बटलर, सस्ते में आउट होकर लौटे पविलियन

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्पिनर क्रुणाल पंड्या ने कमाल की गेंदबाजी की और जोस बटलर को अपनी फिरकी में फंसा लिया. बटलर पर दबाव था कि वह रनगति बढ़ाएं लेकिन पंड्या ने उन्हें फंसा दिया.

Edited By : Bharat Malhotra |May 31, 2026, 09:14 PM IST

Published On May 31, 2026, 09:14 PM IST

Last UpdatedMay 31, 2026, 09:14 PM IST

Jos Buttler dismissed by Krunal Pandya

जोस बटलर को क्रुणाल पंड्या ने किया आउट (फोटो- आईएएनएस)

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल 31 मई, 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जा रहा है. साल 2025 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खिताबी मुकाबला हो रहा है. इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. और उनके इस फैसले को गेंदबाजों ने सही साबित किया. शुरुआती झटकों के बाद जब जोस बटलर से गुजरात टाइटंस की उम्मीदें जुड़ी थीं तब क्रुणाल पंड्या ने उन्हें पविलियन का रास्ता दिखाया.

गुजरात की शुरुआत ही अच्छी नहीं रही. साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल की शुरुआती जोड़ी, जिसने पूरे सीजन में गुजरात को कई बार अच्छी शुरुआत दी, वह फाइनल में कुछ नहीं कर पाई. गिल 10 और सुदर्शन 12 रन बनाकर आउट हो गए.

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गुजरात ने 8 ओवर में तीन विकेट पर 55 रन बनाए थे. और यहां से टीम दोहारे पर खड़ी थी. पारी को संभालने के साथ-साथ रनों की रफ्तार को भी बढ़ाना था. और टीम को अपने सबसे अनुभवी बल्लेबाज जोस बटलर से काफी उम्मीदें थीं. उन्हीं से उम्मीद थी कि वह टीम को 170 के करीब ले जाएंगे. पर बटलर भी अपने जाने-माने अंदाज में नहीं खेल पाए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों ने बटलर को बांध रखकर रखा. और इससे पहले कि वह हाथ खोलते क्रुणाल पंड्या ने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया.

पंड्या बड़े मैचों के बड़े प्लेयर हैं. उन्होंने अभी तक चार आईपीएल फाइनल खेले हैं और हर बार जीते हैं. दो मुकाबलों में तो वह प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं. और यहां भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. बटलर ने रनगति बढ़ाने की कोशिश की. वह बाएं हाथ के स्पिनर बटलर की गेंद पर आगे बढ़कर खेलने निकले. लेकिन पंड्या ने मौके को अच्छी तरह से समझा. उन्होंने गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर की तरह फेंका. तेज और बल्लेबाज की पहुंच से दूर. बटलर गेंद पर बल्ला नहीं लगा पाए. विकेट के पीछे जितेश शर्मा ने अपना काम बखूबी किया. उन्होंने गेंद को पकड़ा और गिल्लियां बिखेर दीं. बटलर 23 गेंद पर सिर्फ 19 रन बनाकर पविलियन लौटे.

गुजरात टाइटंस की टीम ने वाशिंगटन सुंदर की हाफ सेंचुरी की मदद से 8 विकेट पर 155 रन ही बना सकी. बेंगलुरु के लिए रसिख सलाम ने तीन विकेट लिए. जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने दो-दो विकेट अपने नाम किए.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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