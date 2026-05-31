WATCH: 'सीनियर' पंड्या की चतुराई में फंसे बटलर, सस्ते में लौटे पविलियन

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल 31 मई, 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जा रहा है. साल 2025 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खिताबी मुकाबला हो रहा है. इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. और उनके इस फैसले को गेंदबाजों ने सही साबित किया. शुरुआती झटकों के बाद जब जोस बटलर से गुजरात टाइटंस की उम्मीदें जुड़ी थीं तब क्रुणाल पंड्या ने उन्हें पविलियन का रास्ता दिखाया.

गुजरात की शुरुआत ही अच्छी नहीं रही. साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल की शुरुआती जोड़ी, जिसने पूरे सीजन में गुजरात को कई बार अच्छी शुरुआत दी, वह फाइनल में कुछ नहीं कर पाई. गिल 10 और सुदर्शन 12 रन बनाकर आउट हो गए.

Add Cricket Country as a Preferred Source

गुजरात ने 8 ओवर में तीन विकेट पर 55 रन बनाए थे. और यहां से टीम दोहारे पर खड़ी थी. पारी को संभालने के साथ-साथ रनों की रफ्तार को भी बढ़ाना था. और टीम को अपने सबसे अनुभवी बल्लेबाज जोस बटलर से काफी उम्मीदें थीं. उन्हीं से उम्मीद थी कि वह टीम को 170 के करीब ले जाएंगे. पर बटलर भी अपने जाने-माने अंदाज में नहीं खेल पाए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों ने बटलर को बांध रखकर रखा. और इससे पहले कि वह हाथ खोलते क्रुणाल पंड्या ने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया.

पंड्या बड़े मैचों के बड़े प्लेयर हैं. उन्होंने अभी तक चार आईपीएल फाइनल खेले हैं और हर बार जीते हैं. दो मुकाबलों में तो वह प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं. और यहां भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. बटलर ने रनगति बढ़ाने की कोशिश की. वह बाएं हाथ के स्पिनर बटलर की गेंद पर आगे बढ़कर खेलने निकले. लेकिन पंड्या ने मौके को अच्छी तरह से समझा. उन्होंने गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर की तरह फेंका. तेज और बल्लेबाज की पहुंच से दूर. बटलर गेंद पर बल्ला नहीं लगा पाए. विकेट के पीछे जितेश शर्मा ने अपना काम बखूबी किया. उन्होंने गेंद को पकड़ा और गिल्लियां बिखेर दीं. बटलर 23 गेंद पर सिर्फ 19 रन बनाकर पविलियन लौटे.

गुजरात टाइटंस की टीम ने वाशिंगटन सुंदर की हाफ सेंचुरी की मदद से 8 विकेट पर 155 रन ही बना सकी. बेंगलुरु के लिए रसिख सलाम ने तीन विकेट लिए. जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने दो-दो विकेट अपने नाम किए.