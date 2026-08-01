WATCH: कुलदीप की फिरकी में फंस गए बेन स्टोक्स, 10 गेंद पर बना सके सिर्फ 2 रन

कुलदीप यादव अपने करियर के अहम मुकाम पर हैं. भारतीय टीम में हालिया वक्त में कुलदीप यादव को कई बार नजरअंदाज किया गया है. हालांकि रविचंद्रन अश्विन जैसे कई पूर्व स्टार लगातार कुलदीप की वकालत कर रहे हैं. अपने करियर को रफ्तार देने और तरकश में नए तीर जोड़ने के लिए कुलदीप इंग्लैंड में वनडे कप खेल रहे हैं. इंग्लिश काउंटी यॉर्कशर ने बाएं हाथ के इस कलाई के स्पिनर को 8 मैचों के लिए साइन किया है. और शुक्रवार को अपनी फिरकी से कुलदीप से काफी प्रभावित भी किया. उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स को जाल में ऐसा फंसाया कि वह कुछ नहीं कर सके. स्टोक्स डरहम की टीम का हिस्सा हैं.

कुलदीप की गेंदों पर स्टोक्स लगातार परेशान हो रहे थे. और इसी से निकलने के लिए उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलना चाहा. पर इसी प्रयास में वह बैकवर्ड पॉइंट (ओरिजनल फील्ड प्लेसमेंट) पर कैच हो गए. कुलदीप ने इस सीजन में बहुत अच्छा खेल दिखाया है. उन्होंने इस वनडे कप में चार मैच खेले हैं और हर मैच में दो विकेट अपने नाम किए हैं. डरहम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रन बनाए जिसे यॉर्कशर ने सिर्फ 41 ओवर में हासिल कर लिया. डरहम की ओर से विल रोड्स ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए. वहीं यॉर्कशर के लिए बैंजामिन क्लिप ने चार विकेट अपने नाम किए.

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स्टोक्स की बात करें तो इस टूर्नामेंट में उन्होंने तीन मैचों में एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी लगाई थी. लेकिन इस मैच में कुलदीप की कलाई के जादू का उनके पास कोई जवाब नहीं था. उन्होंने 12 रन की अपनी पारी के लिए 39 गेंदों का सामना किया. कुलदीप की 10 गेंद पर वह सिर्फ 2 ही रन बना पाए. स्टोक्स किस हद तक इस मैच में परेशान थे इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें खाता खोलने में 13 गेंद लग गईं.

कुलदीप ने इस मैच में उन्होंने 10 ओवर में दो विकेट लेकर सिर्फ 23 रन दिए. स्टोक्स के अलावा उनका दूसरा विकेट कॉलिन एकरमेन थे.

यॉर्कशर की यह लगातार चौथी जीत है. टीम ने 5 मैचों में 16 अंक हासिल किए हैं और वह चोटी पर है. पहले मैच में हार के बाद उसने लगातार जीत हासिल की है. वहीं डरहम की चार मैचों में यह पहली हार है. उसके 12 अंक हैं. वह अंकों के लिहाज से मिडलसेक्स, वॉरसेस्टरशर के साथ बराबरी पर है लेकिन नेट रनरेट के हिसाब से वह चौथे स्थान पर है.

कुलदीप की बात करें तो गौतम गंभीर की कोचिंग वाला टीम प्रबंधन उन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं दिखा रहा है. उनके रिकॉर्ड की बात करें तो 18 टेस्ट मैचों में उन्होंने 3.53 के औसत से 79 विकेट लिए हैं. वहीं 121 वनडे इंटरनेशनल में उनके नाम 179 विकेट हैं. भारत के लिए 54 टी20 इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने 85 कामयाबियां हासिल की हैं.