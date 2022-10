ब्रिसबेन: मोहम्मद शमी को रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर्मअप मैच में पारी का आखिरी ओवर फेंकने को दिया. इससे पहले इस मैच में शमी ने कोई ओवर नहीं फेंका था. लेकिन रोहित ने उन पर भरोसा जताया. और शमी इस भरोसे पर खरे उतरे.

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के वॉर्मअप मैच में ऑस्ट्रेलिया को छह रन से हरा दिया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 7 विकेट पर 186 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम 180 रन ही बना सकी.

आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 11 रन की जरूरत थी. देखिए शमी ने कैसे आखिरी ओवर में कैसे ऑस्ट्रेलियाई पारी पर लगाम लगाई.

पहली गेंद

शमी की गेंद कमिंस को. 2 रन. यॉर्कर फेंकने की कोशिश. चूके शमी. लो फुल टॉस. कमिंस ने वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला.

दूसरी गेंद

इस बार पहले से बेहतर गेंद. लेकिन कमिंस ने मिडविकेट पर खेलकर 2 रन लिए.

तीसरी गेंद

विराट कोहली का कमाल. कोहली ने लॉन्ग ऑन पर पर एक हाथ से कमाल का कैच लपका. यह गेंद कोहली के ऊपर से जा रही थी. उन्होंने उल्टी दौड़ लगाई. और इसी दौरान उन्होंने छलांग लगाई और दाएं हाथ से गेंद को हवा में झपट लया. कोहली के इस कैच के बाद ऑस्ट्रेलियाई फील्डर और कोहली भी अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं पाए.

चौथी गेंद

शमी एगर को, आउट- बाई से रन चुराने की कोशिश की. लेकिन दिनेश कार्तिक ने थ्रो सीधा शमी को दिया और शमी ने नॉन-स्ट्राइकर छोर पर सीधा थ्रो किया. एगर फ्रेम में भी नहीं थे.

पांचवीं गेंद

एक और विकेट- शमी की सीधी यॉर्कर. जोश इंग्लिश ने गेंद को फ्लिक करना चाहा लेकिन गेंद सीधा विकेटों से जाकर लगी.

