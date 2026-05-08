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IPL 2026: ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे से पलटा मैच, शाहबाज को दी सलाह और फिर...

Rishabh Pant Shahbaz Ahmed Tim David: ऋषभ पंत ने अपने स्पिनर को ऐसी सलाह दी जिसने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मैच का रुख पलट दिया.

Edited By : Bharat Malhotra |May 08, 2026, 11:48 AM IST

Published On May 08, 2026, 11:48 AM IST

Last UpdatedMay 08, 2026, 11:48 AM IST

Rishabh Pant Advice to shahaz ahmed

शाहबाज अहमद को मिली ऋषभ पंत से सलाह और फिर मैच पलट गया.

लखनऊ: ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मात दी. इसके साथ ही टीम ने लगातार छह हार का सिलसिला तोड़ा. गुरुवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर खेले गए इस मैच में लखनऊ ने बेंगलुरु को 9 रन (DLS) से हराया. इस जीत में पंत ने पहले तो बल्ले से 10 गेंद पर 34 रन की पारी खेली और फिर कप्तानी में कमाल की रणनीतिक सूझबूझ दिखाई. पंत की यह चतुराई कैमरे पर भी पकड़ी गई. वह अपने स्पिनर को कुछ समझा रहे थे. शाहबाज अहमद ने कुछ ऐसा ही किया और लखनऊ सुपर जायंट्स के खाते में टिम डेविड का विकेट आ गया.

ऋषभ पंत ने दी शाहबाद को सलाह

आधिकारिक प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्टस ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें पंत असल में शाहबाज को समझा रहे हैं कि आखिर आरसीबी के खतरनाक बल्लेबाज को किस तरह गेंदबाजी करनी है.

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स्कोरकार्ड- आईपीएल 2026, मैच-50, लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

इस वीडियो में पंत को कहते हुए सुना जा सकता है, ‘लाइन के बाहर डाल सकता है. इसको लाइन के बाहर भी डाल सकता है. इसको मिक्स करके डालना पड़ेगा.’

इस वीडियो के साथ स्टार स्पोर्ट्स ने कैप्शन दिया, ‘कप्तान ने कहा, शाहबाज ने कर दिखाया! ऋषभ पंत ने खतरनाक टिम डेविड को आउट करने में पंत ने क्या चतुराई दिखायी.’

खतरनाक अंदाज में खेल रहे थे ऋषभ पंत

टिम डेविड इस ओवर में पंत की गेंद पर छक्का लगा चुके थे. क्रुणाल पंड्या के साथ मिलकर वह आरसीबी की पारी को आगे बढ़ा रहे थे. डेविड ने 17 गेंद पर 40 रन बनाए. अपनी पारी में दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने तीन छक्के और चार चौके लगाए. इसे भी पढ़ें- विराट कोहली पर भारी पड़ी उनकी दी सलाह, प्रिंस यादव ने बताया कैसे किया ‘किंग’ का शिकार

पंत के निर्देश के फौरन बाद शाहबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर एक तेज और फ्लैट गेंद फेंकी. डेविड ने एक आक्रामक कट शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन उन्हें इसमें बहुत एलिवेशन नहीं मिला. गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े दिग्वेश राठी की दिशा में गई. राठी ने सिर के ऊपर एक आसान सा कैच किया.

आखिर लखनऊ सुपर जायंट्स को मिली जीत

यह विकेट मैच का रुख पलटने वाला रहा. रोमारियो शेपर्ड और पंड्या ने आखिर में कोशिश की लेकिन यह काफी नहीं था. आखिरी ओवर में दिग्वेश राठी ने अच्छी गेंदबाजी की. और आखिर में लखनऊ की टीम ने लगातार छह हार का सिलसिला तोड़ा.

इस जीत के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अभी कायम हैं. हालांकि राह बहुत मुश्किल है लेकिन टीम अभी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अभी तीसरे स्थान पर है. और लखनऊ सबसे आखिर में बनी हुई है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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