भारत के लिए खतरा बन रहे थे लिविंगस्टन, बुमराह की गेंद ने गुमराह कर दिया

जसप्रीत बुमराह को यूं ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में नहीं गिना जाता। भारत के इस पेसर के पास रफ्तार तो है ही साथ ही समझदारी भी बहुत है। और इसका प्रदर्शन उन्होंने शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंगम में दूसरे टी20 इंटरनैशनल के दौरान भी दिया। उन्होंने अपनी कमाल की गेंद से खतरनाक नजर आ रहे लियाम लिविंग्स्टन को चलता कर दिया।

भुवनेश्वर कुमार ने इंग्लैंड के दो विकेट लेकर इंग्लैंड को पहले ही बैकफुट पर धकेल दिया था। ऐसे में क्रीज पर लिविंगस्टन उतरते हैं। वह आते ही पहली गेंद पर ऑन साइड पर चौका जड़ते हैं। इसके बाद अगली गेंद पर ऑफ साइड पर एक और चौका। लिविंगस्टन इंग्लैंड की पारी पटरी पर लाने की कोशिश की।

कप्तान रोहित शर्मा ने बुमराह को दोबारा अटैक पर लगाया। और बुमराह ने पहली ही गेंद पर लिविंगस्टन को बोल्ड कर दिया। बुमराह ओवर द विकेट आए और स्लो ऑफ ब्रेक या कह लें तेज ऑफ स्पिन फेंकी। बुमराह ने क्रीज के ऐंगल से गेंद फेंकी, लिविंगस्टन लाइन कवर किए बिना आगे आ गए। बल्ला पैड से दूर था और ऐसे में गेंद के लिए काफी जगह बन गई। गेंद सीधा ऑफ स्टंप के ऊपरी हिस्से से टकराई। यह बुमराह की स्पेशल गेंद थी और लिविंग्स्टन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लिविंग्स्टन 9 गेंद पर 15 रन बनाकर पविलियन लौटे। अपनी पारी में तीन चौके लगाए।