दुबई: श्रीलंका ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद एशिया कप 2022 शुरू होने से पहले बहुत कम लोगों को होगी. श्रीलंका एशिया कप 2022 का मेजबान था. लेकिन टूर्नमेंट यूएई मे खेला गया. वजह श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट. श्रीलंका क्रिकेट ने हाथ खड़े कर दिए कि वह टूर्नमेंट का आयोजन करवाने में सक्षम नहीं. ऐसे में टूर्नमेंट पहुंचा यूएई. पहले ही मैच में श्रीलंका को अफगानिस्तान से हार मिली. इस हार के बाद ऐसा लगा जैसे श्रीलंका का सफर लीग चरण में ही समाप्त हो जाएगा. लेकिन लंकाई टीम ने यहां से कमर कसी. परिस्थितियों को भांपा और टीम के खिलाड़ी एकजुट हुए. कहते हैं मुश्किल वक्त में टीम तैयार होती है. वैसा ही हुआ. और रविवार 11 सितंबर को श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार एशिया कप पर कब्जा किया. टी20 वर्ल्ड कप से पहले लंकाई टीम के लिए यह बड़ी खबर है.

जीत के बाद जाहिर तौर पर श्रीलंका के खिलाड़ी जीत का जश्न मना रहे हैं. इस जश्न के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें खिलाड़ियों को बल्ले से सलामी दी जा रही है. इसके साथ ही आतिशबाजी के साथ ढोल के साथ खिलाड़ियों का स्वागत किया जा रहा है. जश्न में विजेता टीम के खिलाड़ी नाच भी रहे हैं.

इसके साथ ही एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें लंकाई टीम के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में नाच रहे हैं. खिलाड़ी जोश में एक दूसरे पर पानी फेंक रहे हैं. इतना ही नहीं स्टेडियम का एक केक भी काट रहे हैं.

