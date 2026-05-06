कहते हैं अनुभव वह शह है जो किसी बाजार में नहीं मिलता. और शायद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बुधवार, 6 मई को आईपीएल 2026 के 49वें मैच में इस बात का अहसास हो गया होगा. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर पंजाब किंग्स की टीम मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कर रही है. इस मैच में

श्रेयस अय्यर ने पिछले मैच में की गई अपनी गलती सुधारी और उसका उन्हें फायदा हुआ. दरअसल, अय्यर ने पावरप्ले खत्म होते ही अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज युजवेंद्र चहल को गेंद थमाई और इस चतुर लेग स्पिनर ने पहले ही ओवर में टीम को बड़ी कामयाबी दिलाई.

गुजरात टाइटंस के खिलाफ पंजाब किंग्स को हार का सामना करना पड़ा था. उस मैच में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने अय्यर ने चहल का जिस तरह से इस्तेमाल किया उसकी खूब आलोचना हुई थी. ऐसा लग रहा था कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने पंजाब के कप्तान लेग स्पिनर को गेंदबाजी नहीं करवाना चाहते. उस मैच में चहल ने सिर्फ एक ओवर गेंदबाजी की थी और 13 रन दिए थे. आखिर में गुजरात टाइटंस ने 3 मई को अहमदाबाद में खेले गए मैच में एक गेंद बाकी रहते 164 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया था. चहल जैसे अनुभवी गेंदबाज से सिर्फ एक ओवर ही करवाने से कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट खास तौर पर काफी हैरान थे.

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बुधवार को चहल को पावरप्ले खत्म होते ही गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया गया. अपने पहले ही ओवर चौथी गेंद पर चहल ने फिरकी का ऐसा जाल बुना कि शानदार फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड उसमें फंस गए. चहल की यह गेंद गुगली थी. यह टप्पा लगकर बाएं हाथ के बल्लेबाज से दूर निकली. हेड ने गेंद की पिच पर पहुंचे बिना बड़ा शॉट खेलना चाहा. हेड भांप गए थे कि गेंद दूर जा रही है और उन्होंने बल्ले का फेस खोलकर गेंद को ऑफ साइड पर खेलना चाहा. लेकिन गेंद बल्ले पर पूरी तरह नहीं आई. और लॉन्ग ऑफ पर खड़े मार्को यानसन ने आसान सा कैच लपका. हेड ने 19 गेंद पर 38 रन बनाए. उन्होंने तीन चौके और तीन छक्के लगाए.

पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा और हेड ने तेज शुरुआत की. दोनों ने 3.3 ओवर में 54 रन जोड़े. अभिषेक शर्मा ने दो चौकों और चार छक्कों की मदद से 35 रन बनाए.

टूर्नामेंट की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद 12 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है. वहीं पंजाब किंग्स की टीम के कुल 13 अंक हैं और वह नंबर एक पर है. इस मैच को जीतकर हैदराबाद की टीम चोटी पर पहुंच सकती है.

पंजाब किंग्स की प्लेइंग XI: 1 प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), 2 कूपर कोनोली, 3 श्रेयस अय्यर (कप्तान), 4 शशांक सिंह, 5 सूर्यांश शेडगे, 6 मार्कस स्टोइनिस, 7 मार्को जानसन, 8 लॉकी फर्ग्यूसन, 9 विजयकुमार विशाक, 10 अर्शदीप सिंह, 11 युजवेंद्र चहल

इम्पैक्ट प्लेयर्स: प्रियांश आर्य, हरप्रीत बराड़, जेवियर बार्टलेट, मुशीर खान, विष्णु विनोद

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग XI: 1 अभिषेक शर्मा, 2 ट्रैविस हेड, 3 ईशान किशन (विकेटकीपर), 4 हेनरिक क्लासेन, 5 सलिल अरोड़ा, 6 आर स्मरण, 7 नितीश कुमार रेड्डी, 8 पैट कमिंस (कप्तान), 9 शिवांग कुमार, 10 ईशान मलिंगा, 11 साकिब हुसैन

इम्पैक्ट प्लेयर्स : अनिकेत वर्मा, प्रफुल्ल हिंगे, लियाम लिविंगस्टोन, हर्षल पटेल, हर्ष दुबे