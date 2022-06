भारतीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका के बीच 9 जून से T20I सीरीज का आगाज हो रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा और दोनों ही टीमों ने पहले मैच की तैयारी शुरु कर दी है। साउथ अफ्रीकी टीम 2 जून को दिल्ली पहुंची थी जबकि टीम इंडिया का आगमन 5 जून को हुआ। ऐसे में साउथ अफ्रीकी टीम काफी पहले से ही तैयारियों में जुट गई है। वहीं, टीम इंडिया की ट्रेनिंग का आज पहला दिन था।

बीसीसीआई ने टीम इंडिया की ट्रेनिंग के पहले दिन का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। BCCI ने ट्वीट करते हुए लिखा, “नीले रंग में वापसी, तैयारी मोड शुरु। Team India ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20I से पहले दिल्ली में ट्रेनिग शुरू की।”

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पूरी टीम इंडिया एक घेरे में खड़ी हैं और कोच सभी खिलाड़ियों को गुरुमंत्र दे रहे हैं। कोच राहुल द्रविड़ के बाईं ओर दिनेश कार्तिक और दाईं ओर कप्तान केएल राहुल खड़े नजर आ रहे हैं।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज से रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। वहीं, IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक को पहली बार इस सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है। रोहित की गैरमौजूदगी में केएल राहुल टीम इंडिया की कप्तानी का जिम्मा संभालेंगे।

Back in Blue – Prep mode ?#TeamIndia begin training in Delhi ahead of the 1st T20I against South Africa.@Paytm #INDvSA pic.twitter.com/kOr8jsGJwL

— BCCI (@BCCI) June 6, 2022