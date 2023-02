भारत और पाकिस्तान के बीच महिला टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में मैदान पर काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिला. भारत ने रविवार को साउथ अफ्रीका के केपटाउन में खेले गए इस मैच में सात विकेट से जीत हासिल की. मैच के बाद दोनों टीमें ड्रेसिंग रूम में मिलीं. और यहां माहौल बिलकुल अलग था. दोनों टीमों की खिलाड़ी आपस में हँसकर बातें कर रही थीं. उनके बीच बहुत दोस्ताना व्यवहार नजर आ रहा था.

भारत की जीत में जैमिमा रोडरिग्स की शानदार हाफ सेंचुरी का बड़ा हाथ रहा. उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी लगाई. और अपनी टीम को मुश्किल हालात से निकालकर जीत दिलाई. मैच के बाद दोनों टीमें न्यूलैंड्स मैदान पर आपस में काफी गर्मजोशी से मिलीं.

दोनों टीमों ने न सिर्फ ग्रुप फोटो लीं बल्कि कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की ऑलराउंडर निदा डार ने एक-दूसरे के साथ जर्सी भी बदली.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दोनों टीमों की खिलाड़ियों के बीच रिश्ता देखा गया. पाकिस्तान की कप्तान बिस्माह मरूफ ने 68 रन की नाबाद पारी खेली और पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 149 के स्कोर तक पहुंचाया.

Players' interactions after the #INDvPAK match at Newlands ????#BackOurGirls | #T20WorldCup pic.twitter.com/Yc4YcKxV2v