दुबई: भारत रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अपनी प्रतिद्वंद्वी टीम पाकिस्तान के खिलाफ एक हाई-वोल्टेज मुकाबले के साथ एशिया कप की शुरूआत करने मैदान पर उतरेगा।

इससे पहले, दोनों टीमें पिछले साल अक्टूबर में टी20 विश्व कप में आमने- सामने भिड़ते हुए नजर आए थे, तब पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था।

इस बीच रविवार को होने वाले बड़े मैच से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया, बीसीसीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें रिषभ पंत और रविंद्र जडेजा नेट् प्रैक्टिस करते नजर आ रहे है।

इस दौरान, सभी की निगाहें विराट कोहली पर थीं, जो लंबे समय तक खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। भारत के पूर्व कप्तान ने नेट्स में लंबा समय बिताया, स्पिनरों के खिलाफ बड़े शॉट लगाए और कभी-कभी भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान और अर्शदीप सिंह के नेतृत्व में तेज गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष किया।

कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल कुछ बड़े शॉट खेलते हुए भी अच्छी लय में दिखे। पाकिस्तान के तेज गति के आक्रमण को देखते हुए भारतीय गेंदबाजों को बहुत सारी शॉट पिच गेंदें फेंकते हुए देखा गया, जिन पर बल्लेबाजों ने अच्छी तरह से हिट किए। अर्शदीप सिंह ने नेट्स में जिस तरह से गेंदबाजी की, उससे लग रहा है कि भारत तीन तेज गेंदबाजों के साथ मैच में उतरेगा।

