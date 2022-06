नॉटिंगम: जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की। सोमवार को 39 साल के इस पेसर ने न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम को एक बेहद खूबसूरत गेंद पर बोल्ड किया। इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 650 विकेट पूरे कर लिए।

न्यूजीलैंड के पेसर ट्रेंट बोल्ट ने टेस्ट क्रिकेट में 10वीं बार पारी में पांच विकेट लिए। लाथम ऐंड कंपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते उतरी। एंडरसन ने कीवी कप्तान को सिर्फ चार रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया। एंडरसन के हाथों से जब गेंद छूटी तो उसकी सीम स्लिप की ओर थी। बल्लेबाज को लगा कि गेंद बाहर निकलेगी। इसी वजह से उसने पैर आगे निकाला और दोनों हाथ ऊपर की ओर किए ताकि गेंद कहीं बल्ले का बाहरी किनारा न ले।

