आर्चर ने किया कोहली की वापसी का मजा किरकिरा, तूफानी रफ्तार से बनाया सस्ते में शिकार

India vs England 1st ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के पहले मैच में विराट कोहली सिर्फ छह रन बनाकर आउट हो गए. कोहली को आर्चर ने LBW किया.
Published On Jul 14, 2026, 09:31 PM IST
Last UpdatedJul 14, 2026, 09:31 PM IST
Jofra archer virat kohli (IANS photo)
नई दिल्ली: इंग्लैंड और भारत के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच एजबेस्टन, बर्मिंगम में खेला जा रहा है. टी20 सीरीज गंवाने के बाद भारत को उम्मीद है कि वनडे सीरीज में टीम वापसी करेगी. इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाज जुड़ चुके हैं. इंग्लैंड ने भारत को इस मैच में 259 रन का टारगेट दिया. भारतीय टीम की शुरुआत इस मैच में अच्छी नहीं रही. रोहित शर्मा 11 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद उम्मीदें चेज-मास्टर विराट कोहली पर टिक गईं. कोहली भी हालांकि ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके. वह सिर्फ 5 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की एक तूफानी गेंद का शिकार बने. करीब 6 महीने बाद भारतीय जर्सी में खेल रहे कोहली आर्चर की इस गेंद को बिलकुल नहीं समझ पाए.
कोहली ने पिछला वनडे मैच 18 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में खेला था. उस मैच में उन्होंने 124 रन बनाए थे. और आज कोहली बल्ला लेकर मैदान पर उतरे तो फैंस को उनसे इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी. हालांकि पारी के 9वें ओवर में ही कोहली चलते बने. आर्चर की पिछली गेंद शॉर्ट पिच थी. कोहली के शरीर की ओर आती हुई. विराट ने उस पर पुल करना चाहा था लेकिन गेंद दस्तानों से लगकर विकेटकीपर के करीब से गुजरते हुए फाइन लेग पर बाउंड्री के पार गई थी. लेकिन अगली गेंद पर आर्चर ने चतुराई दिखाई.
आर्चर ने चतुराई दिखाई. शॉर्ट पिच गेंद के बाद फुल लेंथ गेंद फेंकी. फुल लेंथ. विकेट की लाइन में. कोहली ने अक्रॉस जाकर गेंद को ऑन-साइड पर हिट करना चाहा. लेकिन वह लाइन को पूरी तरह मिस कर गए. गेंद पैड पर लगी और आर्चर को पता चल गया कि कोहली आउट हैं. अंपायर माइक बर्न्स ने उंगली उठाने में देर नहीं की. कोहली ने एक बार दूसरे छोर पर खड़े शुभमन गिल से बात की और फिर समझ गए कि रिव्यू लेने का कोई फायदा नहीं है.
इससे पहले इंग्लैंड ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए अच्छी तरह रिकवरी हुई. इंग्लैंड ने पांच विकेट 80 रन पर खो दिए थे. इसके बाद छठा विकेट 107 रन खो दिए थे. लियाम डाउसन के 68 रन की पारी के दम पर 258 के स्कोर तक पहुंचा. हालांकि टीम सिर्फ 47.5 ओवर ही खेल पाई.