मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20I मुकाबले में भारतीय उपकप्तान केएल राहुल का लंबे समय बाद तूफानी अंदाज देखने को मिला। केएल राहुल ने महज 35 गेंदों पर 55 रनों की ताबड़तोड़ा पारी खेली जिसमें उन्होंने 3 गगनचुंबी छक्के और 4 शानदार चौके लगाए। इस शानदार पारी के दौरान केएल राहुल के बल्ले से ऐसे कमाल के छक्के निकले कि विपक्षी गेंदबाज भी हैरान रह गए।

तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए जॉश हेजलवुड ने पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ फेंकी जिसे केएल ने आड़े बल्ले के साथ फ्लिक कर दिया। अपनी कलाइयों के जादू से उन्होंने गेंद को डीप मिडविकेट की ओर शानदार छक्के के लिए भेज दिया। ये शॉट देख गेंदबाज हेजलवुड भी हैरान रह गए। इस छक्के का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

केएल राहुल का ये गगनचुंबी छक्का स्टेडियम के दर्शक दीर्घा में जाकर गिरा। BCCI ने भी इस छक्के का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है।

केएल के इस छक्के के तुरंत बाद ओवर की चौथी गेंद पर रोहित 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद भी केएल का बल्ला शांत नहीं हुआ और उन्होंने 8वें ओवर में ग्रीन की चौथी गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट से 92 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया।

Can’t believe BCCI twitter admin knows videos can be uploaded as well. #INDvsAUS #KLRahul #ViratKohli #RohitSharma #CricketTwitter https://t.co/vZ0WN7aowt

— Mischief Managed ? (@0rderofPhoenix) September 20, 2022