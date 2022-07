भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में खेला जा रहा टेस्ट मैच तीसरे दिन रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। भारत के पहली पारी के 416 रन के स्कोर के जवाब में इंग्लैंड ने 45.3 ओवर में 6 विकेट खोकर 200 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए हैं। जॉनी बेयरस्टो 91 और सैम बिलिंग्स 7 रन बनाकर पारी को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। बेयरस्टो लगातार रन जुटा रहे हैं और भारतीय गेंदबाद किसी भी तरह उनका विकेट चटकाने की फिराक में हैं क्योंकि ये बल्लेबाज पिछले कुछ मैचों से कमाल की फॉर्म में चल रहा है। इस बीच विराट कोहली और जॉनी बेयरस्टो के बीच कहासुनी का एक वीडिया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

दरअसल, तीसरे दिन का खेल शुरु होने क बाद बेयरस्टो ने तेजी से रन बटोरने शुरु किए। ऐसे में कोहली ने ध्यान भटकाने के लिए बेयरस्टो को छेड़ना शुरु कर दिया। ये घटना उस समय घटी जब 32वें ओवर में शमी गेंदबाजी कर रहे थे। शमी की गेंदें बेयरस्टो को लगातार परेशान कर रही थी और स्लिप में खड़े कोहली ने मौके का फायदा उठाते हुए स्लेजिंग शुरू कर दी। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार बहस देखने को मिली और फिर अंपायर ने बीच में आकर मामला शांत करवाया।

It’s tense out there between Virat Kohli and Jonny Bairstow ?#ENGvIND pic.twitter.com/3lIZjERvDW

— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) July 3, 2022