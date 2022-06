हाल ही में क्रिकेट को अलविदा कहने वाली पूर्व भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज की बायोपिक ‘शाबाश मिट्ठू’ का सोमवार (20 जून) को ट्रेलर लांच हो गया। ‘शाबाश मिट्ठू’ फिल्म में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज का किरदार अभिनेत्री तापसी पन्नू ने निभाया है। वहीं, विजय राज कोच की भूमिका में हैं।

ट्रेलर में मिताली राज के बचपन से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने तक के शानदार सफर और संघर्ष को बेहद ही खूबसूरती से दिखाया है। मिताली राज ने ट्विटर पर अपनी फिल्म का ट्रेलर शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, “एक खेल, एक देश, एक लालसा..मेरा सपना। मेरी टीम की आभारी हूं और आप सभी के साथ अपनी कहानी शेयर करते हुए काफी उत्साहित हूं।”

फिल्म का ट्रेलर 2 मिनट 44 सेकेंड का है जिसकी शुरुआत नंबर 3 की जर्सी पहने तापसी के मैदान पर उतरने से होती है। इसके बाद मिताली के बल्ले से चौकों और छक्कों की बारिश होने लगती है। अचानक से ट्रेलर फ्लैशबैक में चला जाता है जिसमें मिताली के बचपन और उनके क्रिकेट के प्रति प्यार को दिखाया गया है।

One game, One nation, One ambition… My Dream!

Grateful to the team & excited to share my story with you all!

