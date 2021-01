भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भावुक होकर रो पड़े।

तीसरे टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले जब दोनों टीमें राष्ट्रगान के लिए मैदान में मौजूद थी तो भारत के राष्ट्रगान के दौरान सिराज की आंखों में आंसू आ गए। हालांकि सीनियर खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह ने सिराज को संभाला।

सिराज के लिए ये टेस्ट सीरीज बेहद खास रही है। इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन खत्म करने के बाद भारतीय स्क्वाड के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद सिराज को अपने पिता के निधन की खबर मिली।

Playing a Test match is the pinnacle of this sport…

Mohammed Siraj had to wipe away tears during the national anthem #AUSvIND pic.twitter.com/J5z1FHDtmp

— Cricket on BT Sport (@btsportcricket) January 6, 2021