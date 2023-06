लंदन: मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (WTC Final) में शानदार शुरुआत दिलाई. सिराज ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) को चलता किया. कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर जब पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया होगा तब उन्हें अपने तेज गेंदबाजों से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद होगी. और भारतीय तेज गेंदबाज ने ऐसा कर भी दिखाया.

सिराज की यह गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को ओवर द विकेट फेंकी गई. 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार. सीम गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर निकली. इस गेंद को उस्मान ख्वाजा छोड़ भी सकते थे लेकिन ख्वाजा ने इस पर बल्ला अड़ा दिया. विकेटकीपर श्रीकर भरत ने कोई गलती नहीं की.

एक बार को ख्वाजा को लगा कि शायद उनका बल्ला गेंद पर नहीं लगा है. उन्होंने दूसरे छोर पर खड़े डेविड वॉर्नर से कन्फर्म किया और फिर रिव्यू नहीं लेने का फैसला किया. ख्वाजा खाता भी नहीं खेल पाए.

Mohammad Siraj gets the opening for India! ??

Usman Khawaja goes for a duck.

