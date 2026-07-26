WATCH: 1970 की कार में धोनी की सवारी, वायरल हो गया वीडियो

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वह 1970 की फोर्ड मस्टैंग चला रहे हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी बार देखा जा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि 45 साल के धोनी लाल रंग की मैस्टैंग में बैठकर रांची के अपने फॉर्महाउस में जाते दिख रहे हैं.

धोनी को क्रिकेट के साथ-साथ कारों और मोटरबाइक के भी शौकीन हैं. उनके पास कई विंटेज कार और बाइक हैं. उनके गैराज में ऐसी कई गाड़ियां हैं. धोनी ने साल 2021 में 1970 में यह फोर्ड मस्टैंग खरीदी थी. इसके बाद इस कार को 1969 के आइकॉनिक मॉडल पर मॉडिफाइड किया गया था.

Add Cricket Country as a Preferred Source

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि धोनी के घर के बाहर कई फैंस उनका इंतजार कर रहे थे.

धोनी के कारों के गैराज में कई अनोखी कारें हैं. इनमें निसान जोन्गा 1, हमर एच2 और रोल्स-रॉयस सिल्वर व्राइथ II. वह कई बार रांची की सड़कों पर बाइक और कारों के साथ सफर करते देखे जा सकते हैं.

क्रिकेट के मैदान की बात करें तो फैंस को उम्मीद थी कि धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे. हालांकि वह पिंडली में चोट पूरे टूर्नामेंट में वह एक भी मैच भी नहीं खेले.

महेंद्र सिंह धोनी भारत के इंग्लैंड के वाइट बॉल सीरीज के दौरान कई बार स्टेडियम में पहुंचे. भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल और तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली गई.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत सीरीज में 0-4 से हारा. इस सीरीज में भारतीय टीम एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई. एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था. इसके बाद शुभमन गिल की कप्तानी में भारत को 1-2 से हार मिली.

धोनी ने अपना 45वां जन्मदिन नॉटिंगम में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान मनाया.