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WATCH: 1970 की कार में धोनी की सवारी, वायरल हो गया वीडियो

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वह 1970 की फोर्ड मस्टैंग चला रहे हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी बार देखा जा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि 45 साल के धोनी लाल रंग की मैस्टैंग में बैठकर रांची के अपने फॉर्महाउस...

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 26, 2026, 03:12 PM IST

Published On Jul 26, 2026, 03:12 PM IST

Last UpdatedJul 26, 2026, 03:12 PM IST

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वह 1970 की फोर्ड मस्टैंग चला रहे हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी बार देखा जा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि 45 साल के धोनी लाल रंग की मैस्टैंग में बैठकर रांची के अपने फॉर्महाउस में जाते दिख रहे हैं.

धोनी को क्रिकेट के साथ-साथ कारों और मोटरबाइक के भी शौकीन हैं. उनके पास कई विंटेज कार और बाइक हैं. उनके गैराज में ऐसी कई गाड़ियां हैं. धोनी ने साल 2021 में 1970 में यह फोर्ड मस्टैंग खरीदी थी. इसके बाद इस कार को 1969 के आइकॉनिक मॉडल पर मॉडिफाइड किया गया था.

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इस वीडियो में देखा जा सकता है कि धोनी के घर के बाहर कई फैंस उनका इंतजार कर रहे थे.

धोनी के कारों के गैराज में कई अनोखी कारें हैं. इनमें निसान जोन्गा 1, हमर एच2 और रोल्स-रॉयस सिल्वर व्राइथ II. वह कई बार रांची की सड़कों पर बाइक और कारों के साथ सफर करते देखे जा सकते हैं.

क्रिकेट के मैदान की बात करें तो फैंस को उम्मीद थी कि धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे. हालांकि वह पिंडली में चोट पूरे टूर्नामेंट में वह एक भी मैच भी नहीं खेले.

महेंद्र सिंह धोनी भारत के इंग्लैंड के वाइट बॉल सीरीज के दौरान कई बार स्टेडियम में पहुंचे. भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल और तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली गई.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत सीरीज में 0-4 से हारा. इस सीरीज में भारतीय टीम एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई. एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था. इसके बाद शुभमन गिल की कप्तानी में भारत को 1-2 से हार मिली.

धोनी ने अपना 45वां जन्मदिन नॉटिंगम में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान मनाया.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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