RCB vs GT: शुभमन गिल के सिक्स लगाते ही मुंबई के खेमे में जश्न, वायरल हुआ वीडियो

शुभमन गिल ने जैसे ही विनिंग सिक्स लगाया मुंबई इंडियंस के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई. गुजरात टाइंटस के इस सलामी बल्लेबाज के सिक्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को आईपीएल 2023 से बाहर कर दिया और इसी के साथ पांच बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस ने अंतिम चार में जगह बना ली. मुंबई की टीम ने रविवार को दिन के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा था. लेकिन उसके लिए जरूरी था कि गुजरात टाइटंस की टीम रॉयल चैलेंजर्स को हराए. और शुभमन गिल की सेंचुरी की मदद से गुजरात ने 198 रन का लक्ष्य आखिरी ओवर में हासिल कर लिया.

No Bumrah.

No Archer.

Still Rohit & his army is going to Play-offs. pic.twitter.com/hpGoM7jdFa

— Johns. (@CricCrazyJohns) May 21, 2023