30 गज का सर्किल तो लगता नहीं ये एशिया कप करवाएंगे- पाकिस्तान की हुई इंटरनैशनल बेइज्जती

नई दिल्ली: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच वनडे इंटरनैशनल सीरीज के दूसरे मैच में एक अजीबो-गरीब घटना देखने को मिली. अंपायर अलीम डार और राशिद रियाज ने मैच के बीच में ही 30 गज के घेरे को बदलवाया. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच शुरू हो चुका था और तेज गेंदबाज नसीम शाह पहली चार गेंद फेंक चुके थे. इसके बाद अंपायर्स ने यह बदलाव किया. उस समय न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के चार रन था.

शनिवार को रावलपिंडी में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे मैच में चार गेंद फेंके जाने के बाद अंपायर्स ने यह अहसास किया किया कि असली 30 गज का घेरा पीछे है. इसके बाद उन्होंने ग्राउंड स्टाफ को बुलाया और 30 गज के घेरे को ठीक करवाया. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. लोग इस घटना का खूब मजाक बना रहे हैं.

They really changed the 30-yard circle during the match, that was hilarious! ? #PAKvNZ pic.twitter.com/7bKhKHgLdt

— Farid Khan (@_FaridKhan) April 29, 2023