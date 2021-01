भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ एक बार फिर ट्रोल्स का शिकार हुए लेकिन इस बार उनकी बल्लेबाजी नहीं बल्कि खराब फील्डिंग के लिए फैंस ने उनका मजाक उड़ाया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिसबेन में खेले जा रहे गाबा टेस्ट के पहले दिन सब फील्डर शॉ ने मार्नस लाबुशाने को रन आउट करने कोशिश में सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को गेंद मारी।

मामला गाबा टेस्ट के 53वें ओवर का है जब वाशिंगटन सुंदर की दूसरी गेंद पर मार्नस स्क्वायर लेग की दिशा में शॉट खेलकर एक रन लेने के लिए दौड़े। वहां मौजूद फील्डर शॉ ने गेंद पकड़कर तुरंत नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ फेंकी लेकिन बीच में उप कप्तान रोहित आ गए और गेंद उन्हें जा लगी।

इसके बाद शॉ को ट्विटर पर काफी ट्रोल किया गया। कई फैंस ने मजाक में कहा कि शॉ टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में वापसी करने के लिए दूसरे सलामी बल्लेबाज को चोटिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

Prithvi Shaw was just aiming for Rohit Sharma’s stumps. https://t.co/8IiaUoW46q

You all are far too critical.

Prithvi Shaw needs to calm a bit. pic.twitter.com/ikJM1FCCAc

Not in playing XI but still contributing for Australia, Prithvi Shaw _/\_ pic.twitter.com/iTTLDEbwag

Prithvi Shaw’s crime rate keeps getting higher every passing day

Interviewer : How will you get back in the team ?

Prithvi Shaw : I’ll injure one of our own opener by throwing a ball at him.#INDvsAUS #AUSvsIND pic.twitter.com/hXDJeuLiBK

— Aniket Sanghavi (@Aniket_Sanghavi) January 15, 2021