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IPL 2026: पंजाब किंग्स ने छोड़े 3 आसान कैच, गुस्से में पोंटिंग ने कहा, 'मैं माइक जमीन पर फेंकने वाला था'

पकड़ो कैच, जीतो मैच. यह क्रिकेट की बहुत पुरानी कहावत है. लेकिन पंजाब किंग्स के फील्डर्स ने एक दो नहीं बल्कि तीन-तीन कैच टपकाए. और इस पर उन्हें कोच रिकी पोंटिंग की नाराजगी झेलनी पड़ी.

Edited By : Bharat Malhotra |May 06, 2026, 09:39 PM IST

Published On May 06, 2026, 09:39 PM IST

Last UpdatedMay 06, 2026, 09:39 PM IST

Punjab Kings Dropped 3 catches

पंजाब किंग्स के फील्डर ने छोड़े तीन कैच, गुस्सा हुए पोंटिंग

पंजाब किंग्स की टीम के कोच रिकी पोंटिंग अपने दौर में न सिर्फ एक कमाल के बल्लेबाज और कप्तान थे बल्कि वह एक शानदार फील्डर भी थे. और जिस तरह से उनकी टीम ने बुधवार 6 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ फील्डिंग की उसे देखकर उनका नाराज होना तो बनता था. टीम ने एक नहीं बल्कि तीन-तीन कैच छोड़े. और वह भी बहुत कम अंतराल में. सनराइजर्स की टीम ने जो 235 का स्कोर बनाया उसमें पंजाब की खराब फील्डिंग का अहम किरदार रहा.

सिर्फ 19 गेंद के अंतराल में पंजाब किंग्स ने पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों को तीन मौके दिए. और वह भी ईशान किशन और हेनरिच क्लासेन जैसे आक्रामक बल्लेबाजों को. जो अपने दम पर मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं. पंजाब किंग्स की फील्डिंग पूरे सीजन में अच्छी नहीं रही है. और एक बार फिर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर फील्डर्स ने कई बार गेंदबाजों की कोशिशों पर पानी फेरा. कूपर कोनली, शशांक सिंह और लॉकी फर्ग्युसन ने हाथ में आए कैच छोड़े जिससे कोच, कप्तान और गेंदबाज सभी निराश हुए.

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पोंटिंग उस वक्त ब्रॉडकास्टर के साथ इंटरव्यू कर रहे थे. करीब 10 ओवर खत्म हो चुके थे. कोनली और शशांक एक-एक कैच छोड़ चुके थे. ईशान किशन और हेनरिच क्लासेन को जीवनदान मिल चुका था. जब पोंटिंग टीम की फील्डिंग पर बात कर रहे थे उसी वक्त फर्ग्युसन ने एक और कैच छोड़ दिया. इंटरव्यू के बीच में यह देखकर पोंटिंग काफी नाराज हुए. उन्होंने कैच छूटने के बाद गुस्से में कहा, ‘मैं माइक्रोफोन फेंकने ही वाला था.’

कैसे-कैसे छूटे कैच
सबसे पहला कैच कूपर कोनली ने छोड़ा. लॉकी फर्ग्युसन की गेंद पर पारी के 8वें ओवर में उन्होंने ईशान किशन को जीवनदान दिया. ईशान उस वक्त 9 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे. कोनली स्क्वेअर-लेग पर फील्डिंग कर रहे थे तब गेंद सीधा उनके हाथों में गई. लेकिन कोनोली उसे पकड़ नहीं पाए.

अगले ओवर में युजवेंद्र चहल की गेंद पर शशांक सिंह ने कैच छोड़ा. यह इस सीजन में शशांक का छठा ड्रॉप कैच था. और पिछले तीन मैचों में पांचवां ड्रॉप. चहल की गेंद पर क्लासेन को मौका दिया. वह सिर्फ 9 रन बनाकर खेल रहे थे. लेग स्पिनर की गेंद को क्लासेन ने स्वीप किया लेकिन स्केअर लेग पर खड़े शशांक सिंह ने कैच टपका दिया. और तो और वह गेंद को रोक भी नहीं पाए और क्लासेन को बाउंड्री मिल गई.

फिर युजवेंद्र चहल के अगले ओवर में ईशान किशन को एक और जीवनदान मिला. इस बार फर्ग्युसन ने कैच छोड़ा. इस वक्त किशन 18 रन पर खेल रहे थे. चहल निराशा में सिर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गए.

जैसे कि यह सब काफी नहीं था. चहल के ही ओवर में विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह ने किशन को एक और जीवनदान दिया. जब उन्होंने स्टंप का मौका गंवा दिया. ईशान आगे निकलकर खेल रहे थे कि चहल की फिरकी में चकमा खा गए. लेकिन प्रभसिमरन गेंद को पकड़ नहीं पाए.

पोटिंग टीम के प्रदर्सन के काफी नाखुश थे. आकिर इतने मौके छोड़ने पर उनका नाराज होना बनता था. उन्होंने कहा कि टीम ने यहां कल प्रैक्टिस की है और ऐसे में लाइट्स नीचे होने का बहाना नहीं चलेगा. हालांकि उन्होंने शशांक का बचाव भी किया. पोंटिंग ने कहा, ‘देखिए, सच कहूं तो यह हमारे लिए वायरस की तरह रहा है. इस सीजन में हमने अभी तक कई मौके गंवाए हैं. लड़के काफी मेहनत करते हैं. और बेचारा शशांक, ऐसा लगता है कि जहां भी वह जाता है मौके उसका पीछा करते हैं.’

किशन और क्लासेन दोनों ने इन मौकों का भरपूर फायदा उठाया. ईशान किशन ने 55 रन की पारी खेली और क्लासेन पारी की आखिरी गेंद पर 69 रन बनाकर आउट हुए.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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