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रोहित शर्मा के साथ हुई रवि शास्त्री की खास मुलाकात, तस्वीर हुई वायरल

रवि शास्त्री ने रोहित शर्मा के साथ मुलाकात की. और यह तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई. इस तस्वीर में रोहित का नया लुक खूब वायरल हो रहा है.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 31, 2026, 01:57 PM IST

Published On Jul 31, 2026, 01:57 PM IST

Last UpdatedJul 31, 2026, 01:57 PM IST

Rohit Sharma and Ravi shastri

Rohit Sharma and Ravi shastri

अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा का एक नया लुक सामने आया है. हाल ही में इंग्लैंड में समाप्त हुई वनडे इंटरनेशनल सीरीज के बाद रोहित का यह रूप इंटरनेट पर काफी पसंद किया जा रहा है.

वनडे सीरीज खत्म हुए काफी दिन हो गए हैं. लेकिन रोहित वहीं लंदन में ही रुक गए थे. इस बीच टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री के साथ रोहित की मुलाकात लंदन में हुई. शास्त्री ने इसकी तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की. उन्होंने अपनी और रोहित की तस्वीर इंस्टाग्राम पर डाली.

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रोहित इस तस्वीर में क्लीन शेव और पहले से युवा नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर में उन्होंने वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहनी है. शास्त्री ने एक हाथ रोहित के कंधे पर रखा हुआ है. और दूसरे हाथ से वह रोहित की ओर इशारा कर रहे हैं. दोनों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती है.

रवि शास्त्री ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘लंदन में घूमते हुए रिलेक्स रोहित शर्मा से मुलाकात कर अच्छा लगा.’

रोहित अगली बार वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे. रोहित शर्मा के लिए इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. पहले मैच में उन्होंने 21 गेंद पर 11 और दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में 47 गेंद पर 26 रन बनाए. इसके बाद खबर आई कि लॉर्ड्स पर होने वाला सीरीज का आखिरी मैच रोहित के करियर का भी अंतिम मैच हो सकता है. और सिलेक्टर्स ने अब रोहित शर्मा से आगे बढ़ने का फैसला कर चुके हैं.

हालांकि इस मुद्दे पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने रोहित के संन्यास पर उठ रहीं अटकलों पर विराम लगा दिया. उन्होंने कहा था कि रोहित अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं. और वह भारतीय टीम का एक अहम हिस्सा हैं.

और लॉर्ड्स पर सीरीज के आखिरी मैच में रोहित ने 110 गेंद पर 138 रन की पारी खेली थी. यह लॉर्ड्स पर किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाया गया पहला वनडे शतक था. इस पारी में उन्होंने 17 चौके और पांच छक्के लगाए.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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