भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान टीम इंडिया के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और मेजबान टीम के कप्तान टिम पेन के बीच बैंटर देखने को मिला।

मैच के आखिरी दिन जब अश्विन ऑलराउंडर हनुमा विहारी के साथ भारतीय पारी को संभाल रहे थे और ऑस्ट्रेलियाई टीम विकेट लेने के कोशिश में लगी थी, तब कप्तान पेन विकेट के पीछे से अश्विन का ध्यान तोड़ने में लगे हुए थे।

Paine; Can’t wait to get you to the Gabba, Ash

Ashwin; Can’t wait to get you to India, it’ll be your last series

Paine; At least my teammates like me, dickhead pic.twitter.com/1XBTmAiAue

— Nick Toovey (@OneTooves) January 11, 2021