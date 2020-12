भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा हे पहले टेस्ट मैच में अपनी बेहतरीन फील्डंग का प्रदर्शन करते हुए मैथ्यू वेड का शानदार कैच पकड़ा।

दिन के पहले सेशन में जब ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के सामने मेजबान टीम के सलामी बल्लेबाजों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। बुमराह ने पांचवें ओवर में जो बर्न्स को शून्य पर चलता किया।

जिसे बाद 13वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन की पांचवीं गेंद पर मैथ्यू वेड ने मिड विकेट और मिड ऑन के गैप में शॉट लगाया। गेंद काफी देर तक हवा में थी, ऐसे में मिड विकेट से जडेजा और मिड ऑन से शुबमन गिल कैच लेने आगे बढ़े और दोनों ही फील्डर आपस में टकरा गए लेकिन जडेजा ने इसके बावजूद गेंद को हाथ से जाने नहीं दिया।

Almost disaster! But Jadeja held his ground and held the catch! @hcltech | #AUSvIND pic.twitter.com/SUaRT7zQGx

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2020