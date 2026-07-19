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WATCH: रोहित शर्मा की कमाल की फील्डिंग से दिया आलोचकों को जवाब, फैंस ने लगाए 'रोहित-रोहित' के नारे

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे के दौरान रोहित शर्मा ने अपनी फील्डिंग से खूब तारीफ बटोरी. रोहित ने छलांग लगाकर दो रन रोके. और इससे पहले बाउंड्री पर एक कैच भी किया.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 19, 2026, 08:57 PM IST

Published On Jul 19, 2026, 08:57 PM IST

Last UpdatedJul 19, 2026, 08:57 PM IST

Rohit Sharma Fielding

Rohit Sharma Fielding

नई दिल्ली: रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर अटकलें चल रही हैं. सवाल उनकी फॉर्म, फिटनेस और उम्र को लेकर उठाए जा रहे हैं. लेकिन भारत के 39 साल के इस ओपनर ने दिखा दिया कि वह किसी भी मामले में कम नहीं हैं. इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल में दो मौके ऐसे आए जब रोहित ने अपनी फिटनेस से आलोचकों को करारा जवाब दिया. रोहित ने पहले बाउंड्री पर शानदार कैच किया और इसके बाद हवा में छलांग लगाते हुए एक बाउंड्री रोकी.

पारी के 43वें ओवर में बाएं हाथ के पेसर अर्शदीप सिंह की गेंद पर जो रूट ने बैकवर्ड पॉइंट पर शॉट खेला. रोहित शर्मा ने दौड़ लगाई और डाइव लगाकर बाउंड्री रोकी. रोहित की इस कमाल की फील्डिंग ने भारत के लिए दो रन बचाए. रोहित की फील्डिंग देखकर मैदान में मौजूद दर्शक खुशी से झूम उठे. उन्होंने रोहित-रोहित के नारे लगाए. रोहित ने भी फैंस का अभिवादन स्वीकार किया और फ्लाइंग किस भी दिया.

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इससे पहले रोहित ने बैथल का कैच कर इंग्लैंड के लिए पहले विकेट की साझेदारी का अंत किया. बैथल ने बेन डकेट के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 192 रन जोड़े. यह इंग्लैंड के लिए भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी.

रोहित के भविष्य को लेकर भले ही सवाल उठाए जा रहे हों लेकिन भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कई बार खुद कह चुके हैं कि वह 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं. रोहित ने बीते कुछ अर्से में अपना काफी वजन भी कम किया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद को फिट रखने के लिए रोहित ने 11 कोलि तक वजन कम किया है. इससे वह पहले से अधिक फिट नजर आ रहे हैं.

मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने लॉर्ड्स के मैदान पर 3 विकेट पर 387 रन का स्कोर बनाया. यह भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. वहीं लॉर्ड्स पर लिस्ट-ए में किसी भी टीम का बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है. इंग्लैंड का स्कोर 45 ओवर बाद 2 विकेट पर 305 रन था. यानी आखिरी पांच ओवरों में इंग्लैंड ने एक विकेट पर 82 रन बनाए. इंग्लैंड के लिए बैथल ने 141 रन बनाए. यह लॉर्ड्स पर किसी भी बल्लेबाज का बनाया गया वनडे में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रहा. इसके अलावा बेथल ने 91 और जो रूट ने 74 रन की पारी खेली. इसके अलावा जोस बटलर ने सिर्फ 13 गेंद पर 41 रन बनाए. रूट इस पूरी सीरीज में एक बार भी आउट नहीं हुए.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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