नई दिल्ली: रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर अटकलें चल रही हैं. सवाल उनकी फॉर्म, फिटनेस और उम्र को लेकर उठाए जा रहे हैं. लेकिन भारत के 39 साल के इस ओपनर ने दिखा दिया कि वह किसी भी मामले में कम नहीं हैं. इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल में दो मौके ऐसे आए जब रोहित ने अपनी फिटनेस से आलोचकों को करारा जवाब दिया. रोहित ने पहले बाउंड्री पर शानदार कैच किया और इसके बाद हवा में छलांग लगाते हुए एक बाउंड्री रोकी.

पारी के 43वें ओवर में बाएं हाथ के पेसर अर्शदीप सिंह की गेंद पर जो रूट ने बैकवर्ड पॉइंट पर शॉट खेला. रोहित शर्मा ने दौड़ लगाई और डाइव लगाकर बाउंड्री रोकी. रोहित की इस कमाल की फील्डिंग ने भारत के लिए दो रन बचाए. रोहित की फील्डिंग देखकर मैदान में मौजूद दर्शक खुशी से झूम उठे. उन्होंने रोहित-रोहित के नारे लगाए. रोहित ने भी फैंस का अभिवादन स्वीकार किया और फ्लाइंग किस भी दिया.

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इससे पहले रोहित ने बैथल का कैच कर इंग्लैंड के लिए पहले विकेट की साझेदारी का अंत किया. बैथल ने बेन डकेट के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 192 रन जोड़े. यह इंग्लैंड के लिए भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी.

रोहित के भविष्य को लेकर भले ही सवाल उठाए जा रहे हों लेकिन भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कई बार खुद कह चुके हैं कि वह 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं. रोहित ने बीते कुछ अर्से में अपना काफी वजन भी कम किया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद को फिट रखने के लिए रोहित ने 11 कोलि तक वजन कम किया है. इससे वह पहले से अधिक फिट नजर आ रहे हैं.

What an effort from 39-year-old Rohit Sharma! 🔥🫡



He's doing everything he can for the 2027 World Cup.#EngvsInd #RohitSharma pic.twitter.com/3X1OHhO9hU — Dr. Deepthi Rao (@RekhaS1990) July 19, 2026

मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने लॉर्ड्स के मैदान पर 3 विकेट पर 387 रन का स्कोर बनाया. यह भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. वहीं लॉर्ड्स पर लिस्ट-ए में किसी भी टीम का बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है. इंग्लैंड का स्कोर 45 ओवर बाद 2 विकेट पर 305 रन था. यानी आखिरी पांच ओवरों में इंग्लैंड ने एक विकेट पर 82 रन बनाए. इंग्लैंड के लिए बैथल ने 141 रन बनाए. यह लॉर्ड्स पर किसी भी बल्लेबाज का बनाया गया वनडे में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रहा. इसके अलावा बेथल ने 91 और जो रूट ने 74 रन की पारी खेली. इसके अलावा जोस बटलर ने सिर्फ 13 गेंद पर 41 रन बनाए. रूट इस पूरी सीरीज में एक बार भी आउट नहीं हुए.