भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिसबेन में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में जब टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ब्रेक के दौरान पिच पर शैडो बैटिंग करना शुरू कर दिया तो स्टीव स्मिथ के साथ साथ फैंस भी उन्हें देखकर हैरान रह गए। फैंस को लगा कि रोहित पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वहीं मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने इसे गलत बताया।

You see it’s not only @stevesmith49 who shadow bats at the crease when he’s in the field! #AUSvsIND pic.twitter.com/7MEGcA6pf0

दरअसल मामला गाबा टेस्ट के चौथे दिन का है जब पहले सेशन के दौरान रोहित ने ब्रेक का फायदा उठाकर पिच पर शैडो प्रैक्टिस की। इस दौरान वहां मौजूद ऑस्ट्रेलियाई स्टार स्मिथ उन्हें बड़े गौर से देख रहे थे। रोहित की इस हरकत ने फैंस को सिडनी टेस्ट की याद दिलाई, जहां स्मिथ पर शैडो बैटिंग की आड़ में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत का बैटिंग गार्ड मिटाने का आरोप लगा था लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन और कोच जस्टिन लैंगर ने इसे पूरी तरह खारिज किया।

पेन और लैंगर के मुताबित ये स्मिथ की बेहद स्वाभाविक आदत है और वो अक्सर मैच में ब्रेक के दौरान शैडो बैटिंग करते हैं। उस दिन भी वो यही कर रहे थे और ऐसा करने के पीछे उनकी कोई योजना नहीं थी।

हालांकि जब भारतीय कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने रोहित को शैडो बैटिंग करते देखा, जिसकी वजह से क्रीज पर बने बल्लेबाज के फुटमार्क मिट गए तो उन्होंने कहा, “अगर स्मिथ सिडनी में गलत था तो फिर ये भी गलत है। अच्छी बात ये है कि स्मिथ ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।”

I am very happy @sanjaymanjrekar showed the footage of Rohit Sharma shadow batting in the same manner as Steve Smith. People love to make conspiracy out of nothing. All those think that is deliberate a form of cheating by disrupting the batsman it reflects their thought process.

— Anirudh (@Anirudh41186925) January 18, 2021