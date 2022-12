न्यूजीलैंड दौरे से वनडे सीरीज हारकर बांग्लादेश पहुंची भारतीय टीम की जीत से आगाज नहीं कर पाई। मेजबान बांग्लादेश ने पहले शाकिब अल हसन की शानदार गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया को 186 रनों के स्कोर पर ऑलआउट किया और फिर मेहदी हसन की करिश्माई पारी के दम पर 46 ओवर में 1 विकेट शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।

भारत की इस मैच में हार की कई वजह रही लेकिन सबसे बड़ा कारण रहा केएल राहुल द्वारा आसान सा कैच टपकाना। ये कैच छूटा 43वें में जब शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करने आए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर मेहदी हसन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर डीप स्‍क्‍वायर लेग की ओर हवा में चली गई। इस कैच को पकड़ने के लिए केएल राहुल भागे लेकिन आसान नजर आ रहा ये कैच उन्होंने टपका दिया। इतनी खराब फील्डिंग देखने के बाद रोहित गु्स्से में नजर आए।

शार्दुल की अगली गेंद पर भी कुछ यही नजारा दिखा। गेंद एक बार फिर बल्‍ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में गई लेकिन वॉशिंगटन सुंदर कैच के लिए आगे ही नहीं आए। ये देख रोहित भड़क गए और सुंदर पर चिल्लाने लगे क्योंकि मेहदी हसन लगातार 2 बार आउट होने से बच गए थे।

Shame on Rohit Sharma Abusing an Youngster , Feel for Washington Sundar??#ViratKohli? , #INDvsBAN , #INDvsBangladesh , Rohit , Siraj , Deepak Chahar , @BCCI , @ImRo45 pic.twitter.com/edX1mWzmgr

