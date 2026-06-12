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'सचिन कैच सारा, बोल्ड सानिया'- हवाई जहाज में तेंदुलकर ने खेला क्रिकेट, वीडियो वायरल

सचिन तेंदुलकर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हुए 13 साल के करीब का वक्त हो चुका है. लेकिन इस खेल से उनका प्यार, लगाव और साथ अब भी कायम है. जहां मौका मिलता है क्रिकेट के लिए उनकी दीवागनी नजर आ ही जाती है. तेंदुलकर ने दुनिया के हर मैदान पर अपने बल्ले से...

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 12, 2026, 02:42 PM IST

Published On Jun 12, 2026, 02:42 PM IST

Last UpdatedJun 12, 2026, 02:42 PM IST

सचिन तेंदुलकर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हुए 13 साल के करीब का वक्त हो चुका है. लेकिन इस खेल से उनका प्यार, लगाव और साथ अब भी कायम है. जहां मौका मिलता है क्रिकेट के लिए उनकी दीवागनी नजर आ ही जाती है. तेंदुलकर ने दुनिया के हर मैदान पर अपने बल्ले से कमाल किया है. लेकिन अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें न मैदान है और न पिच. सचिन क्रिकेट खेल रहे हैं धरती से हजारों फीट ऊपर हवाई जहाज में.

सचिन तेंदुलकर ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इसमें सचिन अपनी बहू सानिया चण्डोक और बेटी सारा तेंदुलकर के साथ प्राइवेट जेट में सफर कर रहे हैं. सचिन ने काला चश्मा, टी-शर्ट और पैट पहनी हुई है. और हाथों बैट लेकर वह सानिया की गेंदबाजी का सामना कर रहे हैं. वह केबिन के भीतर से गार्ड ले रहे हैं. सानिया उन्हें बहुत आराम से गेंदबाजी कर रही हैं. वहीं सारा प्लेन में सीट पर बैठकर फील्डर की पोजिशन में हैं.

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प्लेन में जगह कम है लेकिन सचिन का बैटिंग स्टाइल वैसा ही है. उनका स्टांस और टाइमिंग बेहतरीन है. इस वीडियो में सचिन की बैटिंग देखकर लगता है कि वह कितने परफेक्शनिस्ट हैं.

एल्टिय्टूड जो भी हो, एटिट्यूट नहीं बदलना चाहिए: सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर इस वीडियो में बैटिंग शुरू करने से पहले कहते हैं, ‘एल्टिय्टूड जो भी हो, एटिट्यूट नहीं बदलना चाहिए’. यानी आप कितनी ही ऊंचाई पर क्यों न हों आपका रवैया वही रहना चाहिए. तो चाहे मुंबई के मैदान हों या मेलबर्न का ग्राउंड. मैनचेस्टर की पिच हो या जमीन से 35000 फुट ऊपर का प्लेन. सचिन का क्रिकेट के लिए प्यार वही है.

सचिन इस वीडियो में सानिया से कहते भी हैं कि सिर्फ एक ही तरीका है जब गेंद मिस हो सकती है अगर वह आड़ा खेलने की कोशिश करें. देखने वाली बात यह है कि सचिन गेंदों का सामना पूरे बल्ले से नहीं बल्कि उसके हैंडल से करते है. और वहां भी गेंद बीचों-बीच लगती है. सारा एक बार सचिन का कैच छोड़ देती हैं लेकिन अगली बार वह कैच कर सचिन को ‘आउट’ कर देती हैं.

नवंबर 2013 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर होने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम 34 हजार से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन हैं. वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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