'सचिन कैच सारा, बोल्ड सानिया'- हवाई जहाज में तेंदुलकर ने खेला क्रिकेट, वीडियो वायरल

सचिन तेंदुलकर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हुए 13 साल के करीब का वक्त हो चुका है. लेकिन इस खेल से उनका प्यार, लगाव और साथ अब भी कायम है. जहां मौका मिलता है क्रिकेट के लिए उनकी दीवागनी नजर आ ही जाती है. तेंदुलकर ने दुनिया के हर मैदान पर अपने बल्ले से कमाल किया है. लेकिन अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें न मैदान है और न पिच. सचिन क्रिकेट खेल रहे हैं धरती से हजारों फीट ऊपर हवाई जहाज में.

सचिन तेंदुलकर ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इसमें सचिन अपनी बहू सानिया चण्डोक और बेटी सारा तेंदुलकर के साथ प्राइवेट जेट में सफर कर रहे हैं. सचिन ने काला चश्मा, टी-शर्ट और पैट पहनी हुई है. और हाथों बैट लेकर वह सानिया की गेंदबाजी का सामना कर रहे हैं. वह केबिन के भीतर से गार्ड ले रहे हैं. सानिया उन्हें बहुत आराम से गेंदबाजी कर रही हैं. वहीं सारा प्लेन में सीट पर बैठकर फील्डर की पोजिशन में हैं.

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प्लेन में जगह कम है लेकिन सचिन का बैटिंग स्टाइल वैसा ही है. उनका स्टांस और टाइमिंग बेहतरीन है. इस वीडियो में सचिन की बैटिंग देखकर लगता है कि वह कितने परफेक्शनिस्ट हैं.

एल्टिय्टूड जो भी हो, एटिट्यूट नहीं बदलना चाहिए: सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर इस वीडियो में बैटिंग शुरू करने से पहले कहते हैं, ‘एल्टिय्टूड जो भी हो, एटिट्यूट नहीं बदलना चाहिए’. यानी आप कितनी ही ऊंचाई पर क्यों न हों आपका रवैया वही रहना चाहिए. तो चाहे मुंबई के मैदान हों या मेलबर्न का ग्राउंड. मैनचेस्टर की पिच हो या जमीन से 35000 फुट ऊपर का प्लेन. सचिन का क्रिकेट के लिए प्यार वही है.

Altitude jo bhi ho, attitude change nahi hona chahiye. 😄 pic.twitter.com/TPbsNUe2Op — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 12, 2026

सचिन इस वीडियो में सानिया से कहते भी हैं कि सिर्फ एक ही तरीका है जब गेंद मिस हो सकती है अगर वह आड़ा खेलने की कोशिश करें. देखने वाली बात यह है कि सचिन गेंदों का सामना पूरे बल्ले से नहीं बल्कि उसके हैंडल से करते है. और वहां भी गेंद बीचों-बीच लगती है. सारा एक बार सचिन का कैच छोड़ देती हैं लेकिन अगली बार वह कैच कर सचिन को ‘आउट’ कर देती हैं.

नवंबर 2013 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर होने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम 34 हजार से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन हैं. वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं.