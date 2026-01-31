add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×
  • Home
  • News
  • IND vs NZ: पेस के सामने सैमसन पस्त, घरेलू मैदान पर भी नहीं दिखा जलवा

IND vs NZ: घरेलू मैदान पर भी नहीं चला सैमसन का बल्ला, पेसर्स के सामने डराने वाले हैं आंकड़े, क्या वर्ल्ड कप में प्लेइंग इलेवन से कटेगा पत्ता

IND vs NZ: संजू सैमसन का बल्ला न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी सीरीज में शांत रहा. सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच उनके घरेलू मैदान पर खेला जा रहा है. लेकिन यहां भी वह कुछ खास नहीं कर पाए.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - January 31, 2026 7:51 PM IST

Sanju-Samson-Trivandrum
Sanju-Samson-Trivandrum

‘चिंता मत करो त्रिवेंद्रम, संजू सैमसन खेल रहा है.’ सूर्यकुमार यादव ने जब न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में टॉस के बाद यह बात कही तो तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड स्टेडियम पर मौजूद हजारों दर्शक खुशी से झूम उठे. अपने स्टार को मैदान पर देखने को लेकर दर्शक काफी उत्साहित थे. भारत ने पहले बल्लेबाजी चुनी और इससे फैंस की खुशी कई गुना हो गई. लेकिन सैमसन ने एक बार फिर निराश किया.

शनिवार, 31 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने अपनी गेंदबाजी को परखने का फैसला किया. टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी चुनी. सीरीज में अभी तक असफल रहने वाले संजू दबाव में थे. लेकिन एक उम्मीद थी कि अपने घरेलू मैदान पर संजू अपनी लय हासिल कर लेंगे.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

इस सीरीज के पहले चार मैचों में उन्होंने 10, 6, 0 और 24 रन बनाए थे. और प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह पर सवाल उठने लगे थे. सैमसन लगातार एक ही तरीके से आउट हो रहे थे. अंदर आती गेंद उन्हें परेशान कर रही थी. ईशान किशन का अच्छा फॉर्म भी सैमसन पर दबाव बढ़ा रहा था. पर टीम प्रबंधन ने सीरीज के पांचवें मैच में भी सैमसन पर भरोसा जताया. पर यह बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया. उन्होंने छह गेंद पर सिर्फ छह रन बनाए. इसमें एक चौका शामिल था जो बल्ले का बाहरी किनारा लगकर बना था. यानी सैमसन क्रीज पर सहज नहीं थे.

न्यूजीलैंड ने इस मैच में तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्युसन को शामिल किया था. फर्ग्युसन ने इससे पहले न्यूजीलैंड के लिए टी20 इंटरनेशनल मैच नवंबर 2024 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था. फर्ग्युसन ने इस मैच में अपने पहले ही ओवर में सैमसन को चलता कर दिया. फर्ग्युसन की गेंद पर टप्पा लगकर बाहर निकली लेकिन सैमसन ने गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहा. लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया. और गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंड पर गई और वहां जैकब डफी ने आसान सा कैच किया. सैमसन सिर्फ छह रन बनाकर आउट हुए.

लंबे वक्त से चली आ रही है सैमसन की परेशानी

ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन पेसर्स के खिलाफ सिर्फ इस सीरीज में संघर्ष कर रहे हैं. साल 2025 से टी20 इंटरनेशनल में खेली गईं 16 पारियों में उन्होंने 131 गेंदों का सामना किया है और 166 रन बनाए हैं. और 13 बार वह पेसर्स पर आउट हुए हैं. यानी तेज गेंदबाजों के खिलाफ उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है. उनका औसत सिर्फ 12.76 का है और स्ट्राइक-रेट भी 126.71 का. यह भी हैरान करने वाली बात है कि 13 में से 10 बार संजू पावरप्ले में ही आउट हो गए हैं. यानी उन्हें क्रीज पर ज्यादा वक्त बिताने का भी मौका नहीं मिला है.

TRENDING NOW

सैमसन के आउट होते ही मैदान पर सन्नाटा पसर गया. दर्शकों को उम्मीद थी कि उनका लोकल हीरो बड़ी पारी खेलेगा लेकिन वह सस्ते में चला गया.

भारत ने पहले तीन मैच जीतकर सीरीज पर पहले ही कब्जा कर लिया था. लेकिन, न्यूजीलैंड ने विशाखापत्तनम टी20 इंटरनेशनल में जीत हासिल की थी. सात फरवरी से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप से पहले इन दोनों टीमों का यह आखिरी मुकाबला था.

About the Author

india.com Authors

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

Tags: