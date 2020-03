बीसीसीआई (BCCI) ने कोरोना वायरस के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट को स्थगित कर दिया है, जिसके बाद भारतीय क्रिकेटर घर पर ही सारा समय बिता रहे हैं। लेकिन टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) को एक हफ्ते घर पर रहने के बाद ही हकीकत की मार पड़ी।

दरअसल धवन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडिया पोस्ट किया जिसमें वो घर के काम कर रहे हैं जबकि पत्नी आयशा धवन कभी मेकअप कर रही हैं तो कभी बाथरुम साफ कर रही हैं और बीच-बीच में हाथ में लिए डंडे से धवन पर हुकुम भी चला रही हैं। पोस्ट के साथ कैप्शन में धवन ने लिखा, “घर पर एक हफ्ते रहने के बाद का हाल, हकीकत की मार जोर से पड़ी।”

Life after one week at home.

Reality hits hard #AeshaDhawan @BoatNirvana #boAtheadStayINsane pic.twitter.com/ZTM2IhGV3c

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) March 24, 2020