शिवम दूबे के आउट होते ही मैच का पूरा रुख बदल गया. टीम इंडिया के लिए तब तक उम्मीदें थीं जब तक वह क्रीज पर थे. लेकिन वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए.

Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - January 28, 2026 11:18 PM IST

न्यूजीलैंड ने आखिर भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में जीत हासिल की. बुधवार 28 जनवरी को विशाखापत्तनम में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 50 रन से हरा दिया. भारत के सामने 216 रन का टारगेट था लेकिन भारतीय टीम 18.4 ओवर में 165 रन का स्कोर ही बना सकी. लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम पहली गेंद से ही बैकफुट पर आ गई. अभिषेक शर्मा खाता नहीं खोल पाए. और फिर कप्तान सूर्यकुमार यादव भी सस्ते में 8 रन बनाकर आउट हो गए. भारतीय टीम की उम्मीदों को हालांकि शिवम दूबे ने उम्मीद दी थी. और जब तक वह क्रीज पर थे न्यूजीलैंड की टीम परेशान रही. और भारती उम्मीदें जिंदा. लेकिन जिस तरह वह आउट हुए वह बहुत निराश रहे होंगे. और यही मैच का टर्निंग पॉइंट रहा.

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने धमाकेदार बल्लेबाजी की. उन्होंने सिर्फ 15 गेंद पर हाफ-सेंचुरी लगा दी. उन्होंने चौके-छक्के लगाकर फैंस का पूरा मनोरंजन किया. भारतीय टीम के लिए तब तक उम्मीदें रहीं जब तक शिवम दूबे क्रीज पर रहे. दूबे ने हर्षित राणा के साथ मिलकर 4.3 ओवर में 63 रन जोड़ डाले. इस वक्त पर भारतीय टीम लय पकड़ती नजर आ रही थी. और लग रहा था कि मैच में टीम इंडिया कुछ करिश्मा कर सकती है. पर दूबे जिस तरह से आउट हुए वह काफी अनलकी रहा.

यह 15वें ओवर की आखिरी गेंद थी. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने हर्षित राणा को गेंद फेंकी. राणा ने इस स्लोअर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर सीधा शॉट खेला. राणा ने सीधा खड़े-खड़े शॉट खेला. हेनरी ने फॉलो-थ्रू में गेंद को अपने दाएं हाथ से रोकने की कोशिश की. लेकिन गेंद उनकी उंगलियों से लगते हुए नॉन-स्ट्राइक छोर पर स्टंप्स से जा लगी. दूबे उस वक्त अपनी क्रीज से बाहर निकल चुके थे. वह रन-आउट हो गए. विशाखापत्तनम में शांति छा गई. दूबे ने 23 गेंद पर 7 छक्कों और तीन चौकों की मदद से 65 रन बनाए.

दूबे के आउट होने के बाद भारतीय पारी पटरी से उतर गई. जब दूबे आउट हुए तो भारत का स्कोर 15 ओवर में छह विकेट पर 145 रन था. लेकिन इसके बाद 3.4 ओवर में टीम ने 20 रन जोड़े और बाकी के चार विकेट खो दिए. न्यूजीलैंड के लिए कप्तान मिशेल सैंटनर ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए.

सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. भारतीय टीम सीरीज जीत चुकी है और उम्मीद है कि पांचवें मैच में भी वह कुछ प्रयोग कर सकती है.

