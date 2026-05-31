IPL 2026: फाइनल में नहीं चला गिल और सुदर्शन का बल्ला, सस्ते में लौटे पविलयन

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जा रहा है. इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस आमने-सामने रहे. इस मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी काफी हद तक उसके चोटी के तीन बल्लेबाजों पर निर्भर करती है. और इसमें भी कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की भूमिका काफी अहम है. और ऐसी ही उम्मीद उसे 31 मई को फाइनल मुकाबले में रही.

शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने गुजरात के लिए इस सीजन में काफी अच्छी शुरुआत की. लेकिन फाइनल में ऐसा नहीं हुआ. जोश हेजलवुड के दूसरे ओवर में गिल ने पहले ही गेंद पर चौका लगाया. लेकिन इसके बाद हेजलवुड ने शानदार वापसी की. उन्होंने बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी. ऑफ स्टंप के बाहर की इस गेंद को गिल ने पुल करना चाहा. लेकिन 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की यह गेंद गिल के लिए थोड़ी तेज रही. उन्होंने गेंद को क्रॉस द लाइन खेलना चाहा. लेकिन बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी. और हवा में ऊंची गई. पाटीदार ने मिड-ऑन पर आसान सा कैच किया. गिल 10 रन बनाकर पविलियन लौटे.

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इस झटके से अभी गुजरात टाइटंस अभी उबरा भी नहीं था कि चार रन बाद ही टीम को एक झटका और लगा. 26 के स्कोर पर साई सुदर्शन भी चलते बने. इस बार भुवनेश्वर कुमार ने शॉर्ट पिच गेंद फेंकी. और सुदर्शन ने गेंद को पुल करना चाहा. 138.6 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार की इस गेंद को वह सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए. गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और विकेट के पीछे गई. विकेटकीपर जितेश शर्मा ने पीछे की ओर दौड़ लगाकर गेंद को शॉर्ट फाइन पर कैच कर लिया. सुदर्शन 12 रन बनाकर पविलयन लौटे.

बेंगलुरु और गुजरात दोनों ही टीमों ने एक बार चैंपियनशिप जीती है. बेंगलुरु ने पिछले साल इसी मैदान पर पंजाब किंग्स को हराकर ट्रॉफी जीती थी. वहीं गुजरात ने साल 2022 में अपने पहले ही सीजन में खिताब जीता था. गुजरात की टीम सिर्फ 2024 को छोड़कर हर बार प्लेऑफ में पहुंची है. टीम का यह तीसरा फाइनल है.

शुभमन गिल और साई सुदर्शन के आउट होते ही ऑरेंज कैप पर वैभव सूर्यवंशी का नाम पक्का हो गया. गिल और सुदर्शन ने आईपीएल 2026 में बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया. दोनों ने 700 से ज्यादा रन बनाए. गिल ने सीजन में 732 और सुदर्शन ने 722 रन बनाए. वहीं राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने सीजन में 776 रन बनाए.