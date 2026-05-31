IPL 2026: फाइनल में नहीं चला गिल और सुदर्शन का बल्ला, सस्ते में लौटे पविलयन

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IPL 2026: फाइनल में नहीं चला गिल और सुदर्शन का बल्ला, आरसीबी के अनुभवी पेसर्स के आगे हुए पस्त

IPL 2026 Final: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का फाइनल खेला जा रहा है. इस मैच में गुजरात को गिल और सुदर्शन की जोड़ी बड़ी शुरुआत नहीं दे पाए.

Edited By : Bharat Malhotra |May 31, 2026, 08:14 PM IST

Published On May 31, 2026, 08:14 PM IST

Last UpdatedMay 31, 2026, 08:14 PM IST

RCB vs GT Final- Shubman Gill out

RCB vs GT Final- Shubman Gill out

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जा रहा है. इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस आमने-सामने रहे. इस मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी काफी हद तक उसके चोटी के तीन बल्लेबाजों पर निर्भर करती है. और इसमें भी कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की भूमिका काफी अहम है. और ऐसी ही उम्मीद उसे 31 मई को फाइनल मुकाबले में रही.

शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने गुजरात के लिए इस सीजन में काफी अच्छी शुरुआत की. लेकिन फाइनल में ऐसा नहीं हुआ. जोश हेजलवुड के दूसरे ओवर में गिल ने पहले ही गेंद पर चौका लगाया. लेकिन इसके बाद हेजलवुड ने शानदार वापसी की. उन्होंने बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी. ऑफ स्टंप के बाहर की इस गेंद को गिल ने पुल करना चाहा. लेकिन 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की यह गेंद गिल के लिए थोड़ी तेज रही. उन्होंने गेंद को क्रॉस द लाइन खेलना चाहा. लेकिन बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी. और हवा में ऊंची गई. पाटीदार ने मिड-ऑन पर आसान सा कैच किया. गिल 10 रन बनाकर पविलियन लौटे.

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इस झटके से अभी गुजरात टाइटंस अभी उबरा भी नहीं था कि चार रन बाद ही टीम को एक झटका और लगा. 26 के स्कोर पर साई सुदर्शन भी चलते बने. इस बार भुवनेश्वर कुमार ने शॉर्ट पिच गेंद फेंकी. और सुदर्शन ने गेंद को पुल करना चाहा. 138.6 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार की इस गेंद को वह सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए. गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और विकेट के पीछे गई. विकेटकीपर जितेश शर्मा ने पीछे की ओर दौड़ लगाकर गेंद को शॉर्ट फाइन पर कैच कर लिया. सुदर्शन 12 रन बनाकर पविलयन लौटे.

बेंगलुरु और गुजरात दोनों ही टीमों ने एक बार चैंपियनशिप जीती है. बेंगलुरु ने पिछले साल इसी मैदान पर पंजाब किंग्स को हराकर ट्रॉफी जीती थी. वहीं गुजरात ने साल 2022 में अपने पहले ही सीजन में खिताब जीता था. गुजरात की टीम सिर्फ 2024 को छोड़कर हर बार प्लेऑफ में पहुंची है. टीम का यह तीसरा फाइनल है.

शुभमन गिल और साई सुदर्शन के आउट होते ही ऑरेंज कैप पर वैभव सूर्यवंशी का नाम पक्का हो गया. गिल और सुदर्शन ने आईपीएल 2026 में बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया. दोनों ने 700 से ज्यादा रन बनाए. गिल ने सीजन में 732 और सुदर्शन ने 722 रन बनाए. वहीं राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने सीजन में 776 रन बनाए.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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