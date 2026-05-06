कमिंस के मास्टर-स्ट्रोक का शिकार हुए प्रियांश, पहले ही ओवर में किया आउट

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IPL 2026, SRH vs PBKS: पैट कमिंस के मास्टर-स्ट्रोक का शिकार हुए प्रियांश आर्या, पहले ही ओवर में दिखाया पविलियन का रास्ता

प्रियांश आर्या बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं और इस बात से पैट कमिंस अच्छी तरह वाकिफ हैं. इसलिए उन्होंने बाएं हाथ के इस ओपनर को आउट करने के लिए बहुत शानदार कप्तानी का नजारा पेश किया.

Edited By : Bharat Malhotra |May 06, 2026, 11:23 PM IST

Published On May 06, 2026, 11:23 PM IST

Last UpdatedMay 06, 2026, 11:23 PM IST

priyansh arya pat cummins wicket

प्रियांश आर्या का विकेट लेने के लिए पैट कमिंस ने बिछाया जाल

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 49वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया. इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से मात दी. पंजाब किंग्स के सामने 236 रन का लक्ष्य था. लेकिन उसकी टीम इसे हासिल नहीं कर पाई. कूपर कोनोली के शतक के बाद भी टीम 20 ओवर में सात विकेट पर 202 रन ही बना सकी यह पंजाब किंग्स की लगातार तीसरी हार है. पंजाब की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के घरेलू मैदान में लगातार 9वां मैच हारी. पंजाब की शुरुआत काफी खराब रही और पहले ही ओवर में उसने अपने धाकड़ बल्लेबाज प्रियांश आर्या का विकेट गंवा दिया. प्रियांश सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए. और उन्हें आउट करने में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस की कप्तानी का अहम किरदार रहा.

पंजाब किंग्स की पारी के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर पैट कमिंस की अपने कप्तानी के अनुभव से युवा प्रियांश को फंसाया. ओवर की आखिरी गेंद के लिए कमिंस ने मिड-ऑन को पीछे भेजा. इससे बल्लेबाज को यह आभास हुआ कि शायद कमिंस फुल लेंथ गेंद फेंकने वाले हैं. लेकिन यही तो कमिंस की कप्तानी का मास्टर स्ट्रोक था. उन्होंने इस बार शॉट गेंद फेंकी. वही जो ओवर की पांचवीं गेंद. लेकिन यह आखिरी गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा ज्यादा बाहर थी. आर्या शायद इस गेंद के लिए तैयार नहीं थे. उन्होंने गेंद को पुल करना चाहा. लेकिन इसे टाइम नहीं कर पाए. अगर वह गेंद को ऑफ स्टंप पर ही खेलते तो बेहतर रहता. गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और डीप बैकवर्ड स्क्वेअर लेग पर ईशान मलिंगा ने दौड़ लगाते हुए कमाल का कैच पकड़ा. उन्होंने डाइव लगाते हुए गेंद को जमीन पर लगने से पहले ही लपक लिया.

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वहीं अगले ओवर की पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने गेंद से अच्छा काम किया. उन्होंने प्रभसिमरन सिंह को कमिंस के हाथों कैच करवाया. लेंथ गेंद टप्पा लगने के बाद बाहर निकली. प्रभसिमरन ने गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहा. गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और हवा में ऊपर गई इस बार कमिंस ने दौड़ लगाते हुए मिड-ऑफ पर आसान सा कैच किया.

पंजाब के दोनों ओपनर्स ने मिलकर सिर्फ चार रन जोड़े. 26 मैच जिनमें ये दोनों एक साथ खेले हैं यह सबसे कम स्कोर है. इससे पहले उनका सबसे कम स्कोर 17 रन था जो उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ पिछले मैच में और 2025 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी इतने ही रन बनाए थे.

इससे पहले, पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. पंजाब के फील्डर्स ने बहुत खराब प्रदर्शन किया. उन्होंने तीन आसान से कैच छोड़े. और साथ ही एक स्टंप का मौका भी प्रभसिमरन ने गंवाया. इसका खमियाजा उसकी टीम को भुगतना पड़ा. ईशान किशन और हेनरिच क्लासेन ने मौकों का फायदा उठाया और हाफ-सेंचुरी लगाई. सनराइजर्स हैदराबाद ने चार विकेट पर 235 रन का स्कोर बनाया. इस जीत के साथ सनराइजर्स की टीम पॉइंट्स टेबल में चोटी पर पहुंच गई है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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