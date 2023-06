बुधवार को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. आसमान में बादल छाए हुए थे और रोहित का यह फैसला सही लगा. मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ने भारत के लिए अच्छी शुरुआत की. सिराज ने उस्मान ख्वाजा को आउट कर भारतीय टीम को पहली कामयाबी दिलाई.इसके बाद मार्नस लाबुशेन और डेविड वॉर्नर ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया. दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी की.

बादल छंटने के बाद बल्लेबाजी करना आसान हो गया. वॉर्नर और लाबुशेन ने हाथ खोलने शुरू किए. शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव के सात ओवरों में छह चौके लगाए. भारतीय गेंदबाजों के लिए आगे मुश्किल नजर आने लगी. ऐसे में शार्दुल ठाकुर की गेंद पर उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली. हालांकि वह गेंद बहुत अच्छी नहीं थी और विकेट का श्रेय विकेटकीपर श्रीकर भरत को जाता है.

भारतीय टीम ने इस मैच में चार तेज गेंदबाजों और रविंद्र जडेजा स्पिनर को चुना. विकेटकीपर के तौर पर ईशान किशन पर केएस भरत को चुना गया. और भरत ने एक बेहतरीन कैच लपककर काफी वाहवाही भी बटोरी.

ठाकुर की गेंद वॉर्नर को थी. यह गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी. शॉर्ट पिच गेंद को वॉर्नर ने हल्के हाथ से ही खेलना चाहा. वह पुल के लिए नहीं गए. उन्होंने उसे बस लॉन्ग लेग पर खेलना चाहा. गेंद पर बल्ले का हल्का सा किनारा लगा. श्रीकर भरत ने विकेट के पीछे शानदार कैच किया. उन्होंने चपलता दिखाई और बाईं ओर छलांग लगाई. ऑस्ट्रेलिया को लंच से पहले एक और झटका लगा.

