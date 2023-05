IPL 2023: ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, हैरान कर देगा धवन का ये जादुई कैच; देखें VIDEO

पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ IPL 2023 के 64वें मैच में बुधवार को टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. पंजाब की टीम में दो बदलाव करते हुए रिषि धवन की जगह अथर्व तायडे को और सिकंदर रजा की जगह कैगिसो रबाडा को शामिल किया गया. वहीं, दिल्ली टीम में मिचेल मार्श चोट के कारण बाहर हैं जिनकी जगह एनरिख नॉर्किया हैं जबकि शिवम दुबे की जगह पृथ्वी शॉ की वापसी हुई है.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम को सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर और पृथ्वी शॉ ने शानदार शुरूआत दी. दोनों ने मिलकर 5 ओवर में ही 51 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए. पावरप्ले की समाप्ति तक दिल्ली की टीम 61 रन तक पहुंच गई.

10वें ओवर में वॉर्नर 39 रन के स्कोर पर बाल-बाल बचे क्योंकि नाथन एलिस की पहली गेंद पर राहुल चाहर ने वॉर्नर का एक आसान सा कैच छोड़ दिया. जीवनदाव मिलने के बाद ऐसा लगा कि अब वॉर्नर अपना अर्धशतक पूरा करके ही मानेंगे लेकिन 11वें ओवर में शिखर धवन ने एक शानदार कैच पकड़ते हुए उनको एक बड़ा झटका दे दिया.

दरअसल, वॉर्नर ने ऑफ स्टंप के बाहर की स्लोअर लेंथ गेंद को दूर से ही मार दिया. गेंद मिड ऑफ की दिशा में हवा में चली गई. फील्डर वहां डीप में था, लेकिन कवर से कप्तान धवन बायीं और पीछे की ओर दौड़े और फिर आखिर में एक फुल लेंथ डाइव लगाकर एक खूबसूरत कैच लपक लिया. कैच लपकने के बाद धवन ने अपना ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन थाई-फाइव भी किया.

Absolutely Stunning! ⚡️ ⚡️

DO NOT MISS this brilliant catch from @PunjabKingsIPL captain @SDhawan25 ? ?

A much-needed breakthrough for #PBKS ? ?

Follow the match ▶️ https://t.co/lZunU0I4OY #TATAIPL | #PBKSvDC pic.twitter.com/3j8NqsKJk8

— IndianPremierLeague (@IPL) May 17, 2023