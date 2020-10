बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 13वें सीजन के 48वें मैच में जब मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) टीम में एक-दूसरे के खिलाफ खेलने उतरी तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं चुने गए बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के पास कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) से कहने के लिए बहुत कुछ था लेकिन उन्होंने बिना कुछ बोले अपनी बात भारतीय कप्तान तक पहुंचा दी।

अबू धाबी में खेले गए मैच के दौरान यादव ने आरसीबी के दिए 165 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 79 रनों की नाबाद पारी खेली। पारी के दौरान यादव ने कोहली के प्रमुख गेंदबाजों युजवेंद्र चहल, क्रिस मॉरिस और डेल स्टेन के खिलाफ कई खूबसूरत शॉट लगाए।

मैच के दौरान यादव काफी शांत नजर आए लेकिन एक समय पर मैदान पर मामला थोड़ा गरम होता नजर आया जब 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर यादव ने स्टेन के खिलाफ कवर्स की तरफ शॉट खेला, जहां कोहली फील्डिंग कर रहे थे। चूंकि ओवर खत्म हो गया था इसलिए कोहली गेंद को लेकर स्ट्राइकर एंड की तरफ आगे बढ़े और यादव के करीब जाकर खड़े हो गए। दोनों खिलाड़ी काफी देर तक एक दूसरे को घूरते रहे लेकिन बहस करने के बजाय यादव ने स्थिति से खुद को बाहर निकालने का फैसला किया और वो कोहली के आगे जाकर खड़े हो गए।

Shameful act by virat kohli and no reason for sledge to Surya Kumar Yadav #SuryakumarYadav pic.twitter.com/y4mtnzq2j5

