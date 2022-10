नई दिल्ली: स्कॉटलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप बी के क्वॉलिफायर मैच में वेस्टइंडीज को 42 रन से हराकर उलटफेर कर दिया. वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. स्कॉटलैंड की टीम ने जॉर्ज मुंसे के 53 गेंद पर 66 रन की मदद से 160 रन का स्कोर खड़ा किया. वेस्टइंडीज की टीम 19वें ओवर में 118 रन ही बनाकर ऑल आउट हो गई.

स्कॉटलैंड दूसरी टीम है जिसने इस वर्ल्ड कप में उलटफेर किया है. इससे पहले, रविवार को नामीबिया ने श्रीलंका को हराया था.

मैच की पहली पारी में जब स्कॉटलैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो उस दौरान एक छोटा सा बच्चा ऊपर वाले स्टैंड से नीचे गिर गया. उसके पिता ने दौड़कर बच्चे को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो पाए. बच्चा रेलिंग पर लटक रहा था और उसका संतुलन बिगड़ गया. पिता दौड़कर आए लेकिन वह समय रहते वहां तक नहीं पहुंच सके.

Just a Dad and his son at the cricket…. pic.twitter.com/og6rH0wNCp

— The Dish King (@thedishking1) October 17, 2022