नई दिल्ली : BCCI ने नया प्रशिक्षण वीडियो जारी किया है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले रविवार को गुवाहाटी में प्रशिक्षण के दौरान पसीना बहाते हुए देखा जा रहा है।

पहले मैच में रोहित शर्मा और उनके साथी बल्लेबाज केएल अच्छी फॉर्म में थे और गेंदबाजों ने तिरुवनंतपुरम में खेल की कमान संभाली थी। दीपक चाहर और अर्शदीप सिंह ने पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी को नष्ट कर दिया था क्योंकि उन्होंने महज 2.3 ओवर में ही अपने पांच विकेट खो दिए थे।

केशव महाराज की एक शानदार पारी की बदौलत प्रोटियाज को 100 रनों के आंकड़े को पार में मदद मिली और उन्होंने 107 रनों का लक्ष्य रखा। पीछा करना आसान नहीं था क्योंकि भारत परेशानी की स्थिति में था क्योंकि उन्होंने शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को जल्दी खो दिया था। केएल राहुल ने भी धीमी शुरुआत की लेकिन सूर्यकुमार यादव के क्रीज पर पहुंचते ही टीम इंडिया की बल्लेबाजी को आक्रमक गियर मिला।

इसके चलते दोनों बल्लेबाजों ने यह सुनिश्चित करने के लिए शानदार साझेदारी की कि मेजबान टीम को बिना किसी और नुकसान के जीत मिल जाए। इस मुकाबले में यादव और राहुल ने भी अर्धशतक लगाया।

बीसीसीआई द्वारा ट्विटर पर जारी एक नए वीडियो में भारतीय खिलाड़ी गुवाहाटी में गर्म और उमस भरे माहौल में अभ्यास करते हुए पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। कोहली, राहुल और अन्य को दूसरे गेम से पहले नेट्स में अपने शॉट्स और तकनीक पर काम करते देखा गया।

#TeamIndia is all geared up for the 2nd T20I against South Africa.

Will they seal the series today? LIVE action commences at 7 PM IST.#INDvSA pic.twitter.com/OQOPKC8JwW

— BCCI (@BCCI) October 2, 2022