VIDEO: CSK की बस के पीछे पड़े फैंस, धोनी की एक झलक पाने के लिए लगाई दौड़

इस सीजन महेंद्र सिंह धोनी को लेकर फैंस की दीवानगी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. अपने चहेते खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए फैंस किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं. इसका बड़ा नजारा दिल्ली में शनिवार को अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर देखने को मिला.

दरअसल, IPL 2023 में अपना आखिरी लीग स्टेज मैच खेलने के लिए चेन्नई की टीम दिल्ली में थी. इस अहम मैच के लिए चेन्नई सुपर किंग्स टीम की बस जैसे ही स्टेडियम के करीब पहुंची तो फैंस ने बस को चारों ओर से घेर लिया. इस घटना के कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

इन वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेडियम जाते हुए चेन्नई की बस को पीली जर्सी पहने फैंस चारों तरफ से घेरे हुए हैं और धोनी-धोनी चिल्ला रहे हैं. इस दौरान कई फैंस को बस को रास्ता दिखाते हुए और उसके पीछे भागते भी देखा जा सकता है.

धोनी की वाइफ साक्षी ने भी एक ऐसा ही वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है जिसमें हजारों की तादाद में मौजूद फैंस को धोनी की झलक पाने के लिए उतावले देखे जा सकते हैं.

The craze of MS Dhoni and CSK in Delhi. pic.twitter.com/MXXj64XiEG

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 20, 2023